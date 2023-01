Un retour en classe marqué par l’augmentation des cas de grippe et de virus respiratoires

Après les fêtes de fin d’année, les élèves et les enseignants de certaines divisions scolaires à Winnipeg ont repris le chemin des écoles jeudi : un retour en classe marqué par l’augmentation de cas de grippe et des virus respiratoires et une pression sur les unités de soins intensifs pédiatriques des hôpitaux de la province.

Dans un tel contexte, le directeur de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), Alain Laberge, exprime son inquiétude.

C'est un retour qu'on veut positif parce que les élèves ont été à l'écart des écoles très longtemps, mais en même temps, nous sommes craintifs , mentionne-t-il

Mercredi, la veille du retour en classe, l'unité de soins intensifs du Centre des sciences de la Santé a accueilli 15 patients pédiatriques, six de plus que ce que permet la capacité normale de cette unité.

Jeudi, la DSFM a envoyé une lettre aux parents et au personnel des écoles contenant des instructions à suivre pour limiter le plus possible les risques de transmission .

On veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté. On veut aussi que les parents et le personnel comprennent que lorsqu'ils ont des symptômes, il est préférable de demeurer à la maison , indique le directeur de la DSFM.

Le port provisoire du masque

L'experte en virologie à l'Université du Manitoba, Julie Lajoie, aurait aimé que les autorités sanitaires imposent le port du masque pendant les deux ou les trois semaines qui suivent le retour en classe.

S’il n’y a pas une volonté politique, au moins les divisions scolaires et les administrations pourraient demander à leurs personnels de porter le masque , ajoute-t-elle.

Pour elle, ces personnels pourraient, en portant le masque, donner un exemple aux enfants et aux élèves des écoles manitobaines.

Elle précise que c’est important pour les personnes ayant des symptômes de rester chez elles et de porter le masque.

La virologue Julie Lajoie recommande le retour de masques pour réduire l'augmentation des cas dans les prochaines semaines (Archive). Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Vivre avec les virus c’est aussi savoir comment se protéger aux bons moments, et là c’est le moment de se protéger et de protéger notre communauté , indique la docteure en immunologie et en virologie.

Mme Lajoie rappelle aussi l'importance de se faire vacciner contre la grippe et de prendre les doses de rappel contre la COVID-19.

La situation est telle que le directeur général de la Division scolaire Louis Riel (DSLR), Christian Michalik a mentionné que son établissement continue d'effectuer le suivi de l’évolution des cas de rhumes et d’appliquer certaines mesures.

Étant donné le nombre d’absences élevé, surtout au primaire, lors du début de cette année scolaire, nous avons décidé de fortement recommander le port du masque , indique-t-il.

D'ailleurs, le conseil d'administration de la DSLR a adopté, le 20 décembre dernier, une motion recommandant fortement le port du masque dans toutes les installations de la Division scolaire, y compris les autobus .

Cette décision prise est basée sur l'augmentation des taux d'absence que nous constatons dans les écoles pour cause de maladie , peut-on lire sur le site web de l’établissement.

On verra comment les choses évalueront du côté des élèves, des enseignants et du personnel de l’établissement. C’est une inquiétude que nous avons partagée avant la période des fêtes , rappelle M. Michalik.

Avec les informations d’Abdoulaye Cissoko et Alexia Bille