La mort de Cindy Gladue, une occasion d’imaginer une justice plus autochtone

Depuis quelques jours, des locaux de la faculté de droit de l’Université de l’Alberta ont été transformés en lieu de rassemblement pour la famille et les amis de Cindy Gladue. Du matériel de bricolage a été placé sur les tables. Sa tante a notamment confectionné des centaines d’épinglettes en forme de jupes à rubans.

Ceux qui sont présents veulent garder vivant le souvenir de celle qu’ils décrivent comme une femme aimante et qui était toujours là pour protéger et s’occuper de ses proches.

Ce rassemblement devait avoir lieu en marge de l'appel de Bradley Barton. L'audience a cependant été reportée en raison d'une panne de courant au palais de justice. Ce retard de plus est très difficile , explique Julie Kaye, une amie de la famille.

Cette saga judiciaire dure depuis déjà plus de 11 ans. Cindy Gladue a été retrouvée morte dans un hôtel d’Edmonton en juin 2011. Bradley Barton avait été acquitté de deux chefs d’accusation en 2015, un jugement qui avait été dénoncé par de nombreux manifestants.

Un 2e procès avait été ordonné par la Cour suprême du Canada en 2019, en rappelant qu’invoquer des mythes au sujet des femmes autochtones et du consentement sexuel n'est pas valide dans une défense pour agression sexuelle.

Repenser le système de justice

Jeudi, les proches de Cindy Gladue ont invité trois femmes juristes autochtones à échanger sur la place des Premières Nations dans le système de justice canadien.

« L’histoire de Cindy ne devrait pas seulement en être une de désespoir », fait valoir Val Napoleon, doyenne de la faculté de droit de l’Université de Victoria. « Nous devons trouver le moyen de faire de son souvenir une source de force. »

Elle croit que sa mort et le procès, qui en a découlé, ont mis en lumière un grand angle mort dans le système de justice. On ne peut pas que s’intéresser au moment précis où elle est morte. Quel est le contexte? Quelles circonstances nous ont menés à avoir autant de femmes et de filles autochtones disparues ou assassinées?

Selon elle, il faut reconnaître qu'une grande partie de la violence dont sont victimes les femmes autochtones vient du fait que le colonialisme a détruit les systèmes de justice autochtone. Il y avait du sexisme chez les Autochtones, c'est pour ça que nous avions des lois pour l’encadrer », explique-t-elle. « Le vide légal créé par le colonialisme a laissé toute la place au sexisme et à la violence.

La tante de Cindy Gladue a confectionné des centaines d’épinglettes en forme de jupes à rubans. Photo : Radio-Canada / François Joly

Les bases mêmes du système de justice canadien sont en contradiction avec la philosophie de plusieurs peuples autochtones, fait de son côté valoir Jean Teillet, une avocate métisse. La place centrale de la punition plutôt que la guérison et la réconciliation comme réponse à une faute n’est pas partagée par toutes les cultures, rappelle-t-elle.

« Les Autochtones n’ont jamais compris cette fascination pour la punition. » — Une citation de Jean Teillet, avocate métisse

Dans les facultés de droit, nous devons demander aux avocats de penser de façon critique et de remettre en question les rapports de pouvoir , ajoute quant à elle Tamara Pearl, professeure adjointe de droit à l’Université de l’Alberta.

Toutes trois croient que le travail à accomplir demeure immense, malgré quelques avancées récentes.