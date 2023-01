Ces Italiens qui ne pleurent pas le pape

Pigneto n’est pas le Vatican. Ici, pas d’habits de prêtre ou de chants religieux, mais des jeunes tatoués qui écoutent du rock, une bière à la main. Quand on leur demande ce qu’ils pensent de la mort du pape, ils sourcillent. « Tu es dans le mauvais quartier », répètent-ils, l’air parfois amusé, parfois méfiant.

Ce quartier de l’est de Rome affiche son progressisme sur ses murs. Le long de la Via del Pigneto, des graffitis anarchistes coexistent avec des librairies féministes et des bars de quartier. À sept kilomètres seulement de la place Saint-Pierre, les funérailles du pape semblent bien loin.

Je ne savais même pas qu’il était mort jusqu’à ce que quelqu’un me le dise quelques jours plus tard , illustre Francesca Giudici. La jeune femme est assise sur la terrasse de la librairie-bar Tuba avec une amie qui, elle aussi, semble bien peu attristée par la mort de Benoît XVI.

Francesca Giudici a quitté son village natal pour faire ses études à Rome. Elle travaille maintenant dans une boutique de vêtements et d'objets usagés. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

« Je ne suis pas l’Église ou la religion catholique. » — Une citation de Francesca Giudici, résidente de Rome

Francesca, 25 ans, est lesbienne et bouddhiste. Baptisée à la naissance, la jeune femme a grandi dans une famille très religieuse. Elle dit ne pas se sentir connectée à cet aspect de l’Italie.

La plupart des gens que je connais ne sont pas catholiques , renchérit Daniel Primucci. Pour le trentenaire qui se revendique de l’agnosticisme, la religion est surtout une affaire culturelle.

Ma grand-mère a une photo du pape chez elle, mais elle ne vit pas selon les enseignements de l’Église , explique-t-il.

Des Italiens moins catholiques que le pape

Cette religiosité en déclin n’est pas propre à la jeunesse de Pigneto. Partout en Italie, le catholicisme perd en popularité.

Entre 2009 et 2019, le nombre de catholiques pratiquants est passé de 21 % à 14 % de la population, alors que le nombre de non-croyants a presque doublé.

Les baptêmes et les mariages à l’église sont aussi de moins en moins nombreux dans une Italie en pleine crise de natalité, signe de la désaffection des nouvelles générations pour la religion organisée.

« Il y a une tendance à la sécularisation qui touche l’Italie, l’Europe et le monde occidental. » — Une citation de Loup Besmond de Senneville, journaliste pour La Croix

La tendance est en train de changer en Occident , constate le correspondant permanent du journal La Croix au Vatican. Pour Loup Besmond de Senneville, cette sécularisation accélérée joue dans le rapport au pape, aux institutions, aux corps établis et à l’autorité .

Loup Besmond de Senneville est basé au Vatican, où il travaille pour le quotidien catholique La Croix. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Quand le Saint-Père se mêle de politique

Cette tension s’est accentuée face aux rapports de plus en plus crispés entre l’Église et l’État italien.

Dans les dernières années, le pape François a en effet multiplié les invectives plus ou moins explicites à l’endroit de l’extrême droite au pouvoir. Sur la question migratoire, l’universalisme et la charité prônés par le pape se butent à l’ultranationalisme du gouvernement élu par les Italiens.

Même si la pratique a chuté, l’Église est encore une figure très importante [sur les plans] moral et politique , souligne Loup Besmond de Senneville.

Le pape François rencontre des pèlerins lors d'une audience à la salle Paul VI, au Vatican. Photo : Reuters / GUGLIELMO MANGIAPANE

Francesca Giudici, elle, est désillusionnée.