Quel avenir pour le transport aérien en Saskatchewan après des interruptions de service?

L'annulation des vols de la compagnie aérienne Sunwing au départ de la Saskatchewan jusqu'au 3 février et la suppression des vols directs entre Saskatoon, Regina et Calgary par Air Canada à partir du 16 janvier changent l'avenir du transport aérien dans la province.

Les annonces sont littéralement tombées du ciel et elles sont devenues une véritable préoccupation , soutient le président-directeur général de la Chambre de commerce du Grand Saskatoon, Jason Aebig.

Selon Jason Aebig, ces annonces vont non seulement nuire aux voyages d'affaires, mais elles vont également toucher de nombreux établissements d'enseignement de la Saskatchewan qui attirent des chercheurs et des universitaires du monde entier, notamment de Calgary.

Le président-directeur général de la Chambre de commerce du Grand Saskatoon, Jason Aebig, exhorte Air Canada à revoir sa décision concernant la suppression des vols direct entre Saskatoon, Regina et Calgary. Photo : Radio-Canada / Morgan Modjeski

« Il n'y a pas une seule entreprise ou une seule institution dans cette province qui ne sera pas touchée d'une manière ou d'une autre par ces décisions. » — Une citation de Jason Aebig, président-directeur général de la Chambre de commerce du Grand Saskatoon

Selon lui, il faut faire pression sur le conseil d'administration et les actionnaires d'Air Canada, car la décision à courte vue de la compagnie aura des répercussions négatives sur la Saskatchewan.

Nous exhortons Air Canada à revoir sa décision concernant la plaque tournante de Calgary. Il s'agit d'une connexion importante depuis 30 ans , précise Jason Aebig.

« J'espère que cela ne se traduira pas par une situation où nous verrons les sièges sociaux des entreprises s'éloigner d'ici. » — Une citation de Jason Aebig, président-directeur général de la Chambre de commerce du Grand Saskatoon

C'est la Saskatchewan qui en a fait les frais

L’analyste indépendant du secteur de l'aviation basé à Calgary, Rick Erickson, affirme qu’il n’arrive pas à comprendre les décisions des deux compagnies aériennes.

Notre gouvernement fédéral ne fournissait que très peu d'aide aux compagnies aériennes en termes de subventions. Aux États-Unis, les compagnies aériennes ont reçu 25 milliards de dollars en subventions directes. Au Canada, certains transporteurs comme Sunwing et Air Canada ont contracté des prêts à court terme , explique Rick Erickson.

Selon lui, Sunwing a probablement pris des décisions difficiles et c'est la Saskatchewan qui en a fait les frais , car la compagnie aérienne sert davantage l'Est que l'Ouest du pays.

Des touristes voyageant avec Sunwing ont été bloqués à l'aéroport international de Cancun au Mexique, mais aussi à Cuba et en République dominicaine en raison de vols retardés et annulés pendan les Fêtes (Archives). Photo : (Elizabeth Ruiz/AFP/Getty Images)

Cependant, pour lui, la décision d'Air Canada de retirer de la province ses liaisons vers Calgary a peut-être une raison d'être.

Air Canada est en train de remplacer ses avions. Alors, la compagnie a vraiment réduit sa flotte de petits avions comme les Dash 8 et se retrouve avec de plus gros avions , explique Rick Erickson.

Carol Marriott, qui accueille des bénévoles internationaux au Ravenheart Equine-Assisted Learning Centre and Retreat, près de Kamsack, en Saskatchewan, précise que la décision des deux compagnies aériennes les toucherait également.

Nos petites entreprises rurales souffrent, car les invités et les travailleurs/bénévoles ne peuvent plus se rendre chez nous à moins de conduire eux-mêmes. La Saskatchewan pourrait aussi bien fermer ses portes et revenir aux années précédentes, lorsque tout le monde quittait la province , écrit-il dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada.

Avec les informations de Pratyush Dayal