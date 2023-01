Stornoway pourrait profiter d’un boycott des diamants russes

Stornoway, une société canadienne qui exploite la mine Renard à 350 kilomètres au nord de Chibougamau, produit en effet des petits diamants bruts, un marché occupé en grande partie par la Russie. Or, la pression se fait de plus en plus forte de la part de certains consommateurs en Europe et aux États-Unis pour une alternative plus responsable aux diamants qui rapportent des milliards de dollars à la Russie.

Difficile toutefois de savoir si ces pressions auront finalement un impact pour les producteurs canadiens de diamants, selon le président et chef de la direction de Stornoway, Patrick Sévigny.

« La Russie produit 50 % des petits diamants. Donc, s’il y a une forme de boycott qui s’exerce ou qui se concrétise, c’est sûr que pour les producteurs de petits diamants canadiens, ça peut devenir encore plus profitable. » — Une citation de Patrick Sévigny, président et chef de la direction de Stornoway

Le président et chef de la direction chez Stornoway, Patrick Sévigny. Photo : Gracieuseté - Stornoway

Stornoway s’attendait à voir un impact sur les prix quand la Russie a envahi l’Ukraine au début de 2022. On en a vu un, mais ça s’est rapidement estompé. On s’est rendu compte que les diamants russes trouvent un chemin , explique M. Sévigny.

Absence de traçabilité

Par exemple, évoque Patrick Sévigny, certains manufacturiers ont acheté des diamants russes, les ont taillés et polis pour les revendre avec des diamants canadiens, africains ou d’autres sources sans préciser leur origine. L’enjeu, c’est qu’il existe peu de traçabilité pour les petits diamants, contrairement aux gros diamants.

C’est basé principalement sur la confiance. Il faut qu’un manufacturier qui polit et taille les diamants achète des diamants canadiens, africains ou d’autres sources que russe. Et il faut un système qui fait en sorte qu’on soit en mesure de garantir aux fournisseurs que ces diamants sont bien d’origine canadienne ou africaine et non russe. Il existe certaines initiatives de traçabilité, avec De Beers par exemple, mais c’est loin d’être répandu à grande échelle actuellement , fait observer M. Sévigny.

La mine Renard produit entre 1,8 et 2 millions de carats de diamants par année. Photo : Gracieuseté - Stornoway

Des projets d’extension

Avec ou sans boycott des diamants russes, Stornoway anticipe une amélioration des prix au cours des prochaines années. Les petits diamants qu’elle produit sont de plus en plus en demande pour faire des agencements plus personnalisés dans la joaillerie, qui représente 90 % de son marché. Les fermetures annoncées de certaines mines, dont Ekati et Diavik dans les Territoires du Nord-Ouest, entraîneront aussi une baisse de l’offre. Celle-ci a déjà fondu de 20 % depuis 2017, passant d’environ 150 millions de carats à 120 millions.

La durée de vie de la mine Renard est prévue jusqu’à la fin 2025. On travaille actuellement sur un projet d’extension qui nous amènerait à la fin 2028. Le projet sera présenté au conseil d’administration en février, avec l’objectif qu’il soit approuvé en mars. Et dans une perspective où le marché du diamant continue de s’améliorer, il y a encore beaucoup de ressources sur le site. Ce sont des volumes importants, mais dont la teneur est un peu plus faible. Si le marché du diamant continue à s’améliorer, il n’est pas impossible que ces ressources-là deviennent économiques. Ça pourrait nous mener jusqu’en 2040 , estime Patrick Sévigny.

D'abord une opération à ciel ouvert à ses débuts, le mine Renard est souterraine depuis 2017. Photo : Gracieuseté - Stornoway

Environ 600 emplois

La mine Renard a produit 1,8 million de carats en 2021, 1,9 million en 2022 et prévoit en produire 2 millions en 2023, soit un peu moins de 2 % de la production mondiale. Elle fait actuellement travailler près de 600 personnes, soit 510 employés de Stornoway et 75 entrepreneurs, notamment au niveau de la cuisine et du camp, mais aussi au niveau du forage de production.

Du nombre, on en retrouve une soixantaine qui proviennent de l’Abitibi-Témiscamingue et plus de 120 du Nord-du-Québec, dont des membres des communautés cries. En vertu d’un horaire 14-14, les travailleurs bénéficient d’un service de navettage (fly in, fly out) à partir de Val-d’Or, Saint-Hubert, Québec et Chibougamau.

En 2023, on veut monter à 546 employés. Nous sommes actuellement en recrutement pour 50 postes , souligne Patrick Sévigny.

Stornoway est une société privée dont les deux principaux actionnaires sont Osisko Redevances Aurifères et Diaquem, une filiale d’Investissement Québec, depuis 2019.