Les acteurs économiques de la Côte-de-Beaupré souffrent des conséquences de la fermeture de la station de ski Mont-Sainte-Anne (MSA). Après une période des fêtes plus tranquille qu'à l'habitude, plusieurs réclament que l'opérateur mette tout en place pour rouvrir le plus rapidement possible.

Ç’a été désastreux pour tout le monde, pour les clients de l'hôtel, mais aussi pour tous les propriétaires d'entreprise et les travailleurs de l’industrie touristique , se désole Sébastien Roy, le directeur général et copropriétaire de l'hôtel Delta Mont-Sainte-Anne.

Le temps des fêtes est habituellement une période importante pour l’hôtelier, comme pour d’autres acteurs du milieu d’ailleurs. Ses pertes se chiffrent sans doute en termes de millions.

L'écrasement d'une gondole, le 10 décembre dernier a mené la Régie du bâtiment du Québec a enquêter sur l'état des infrastructures de la station de ski. (archives) Photo : Source : Simon-M. Morissette

On a roulé à peu près à 40 %, alors on a perdu plus que 50 % de nos clients. En plus, on a dû offrir des rabais et des navettes pour le Massif et Stoneham , précise l’hôtelier.

Il dit tout de même avoir fait le deuil de cette période, mais il est sans équivoque : la station doit rouvrir le plus rapidement possible pour sauver le reste de l’hiver .

Une campagne qui se fait toujours attendre

De son côté, Patrice Drouin, ancien dirigeant de Gestev et maintenant propriétaire de l’Auberge & Campagne à Saint-Ferréol-les-Neiges, indique qu’il a perdu 50 % de ses réservations depuis la chute d'une télécabine, le 10 décembre dernier. Et les prochaines semaines ne s’annoncent pas beaucoup mieux. Les nouvelles réservations sont très très discrètes, il n'y en a pas beaucoup , affirme-t-il.

Lui qui profite d’une clientèle pratiquant une plus grande diversité d’activités hivernales, il a hâte que Destination Québec cité livre de sa campagne publicitaire qui doit mousser les autres attraits de la Côte-de-Beaupré.

Destination Québec cité souligne que la campagne sera mise en ligne dès le 9 janvier.

Espoir de réouverture

Plusieurs des personnes rencontrées, tant les skieurs que les entrepreneurs, gardent espoir que l'opérateur Resorts of the Canadian Rockies (RCR) mette tout en place pour une réouverture rapide de la montagne.

L'enneigement se poursuit sur la montagne malgré le fait qu'elle n'est pas ouverte aux skieurs. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Je vois tous les travaux qui se font sur la montagne, j'ai beaucoup d'amis qui y travaillent, je suis au courant de tout ce qui se fait, il n'y a personne qui se traîne les bottines actuellement. Ils sont en mode ouverture , croit Patrice Drouin.

Les deux hôteliers estiment tout de même qu'il y aura un bon travail de communication à faire pour ramener les skieurs dans la région et leur donner confiance en la sécurité des infrastructures.

Le malheur des uns et le bonheur des autres

Le vide créé par la fermeture de la station Mont-Sainte-Anne a ses avantages pour la région voisine, celle de Charlevoix.

Plusieurs skieurs se sont déplacés au Massif de Charlevoix durant les fêtes (archives) Photo : iStock

À une vingtaine de minutes de route de Beaupré, le Massif de Charlevoix a écoulé tous ses billets journaliers à de nombreuses reprises pendant le temps des fêtes.

Avec les informations de Guylaine Bussière