Les horaires de faction causent-ils des délais d’intervention dans les municipalités rurales?

Lors de cet événement, un enfant de 10 ans est mort à la suite d’un anévrisme au cerveau.

Même si le délai d'intervention des ambulanciers avait été plus rapide, l'enfant n'aurait malheureusement pas pu être sauvé, indique la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, qui tire la même conclusion que le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Néanmoins, selon le syndicat ambulancier, ce triste événement met en lumière la faible couverture ambulancière dans les milieux ruraux de la MRC de Rimouski-Neigette et dans le Témiscouata. Lorsqu'une personne a besoin de services médicaux, l'intervention des ambulanciers doit se faire le plus rapidement possible, explique le vice-président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, Jérémie Landry.

On ne peut jamais garantir si on peut sauver une personne ou pas […], mais c’est sûr que des délais de 30 minutes additionnelles sur une intervention où le patient est instable et qu’il y a des minutes qui comptent pour sa vie […] si on peut sauver 30 minutes, on doit le faire , dit-il.

« On s’entend que chaque minute compte, peu importe le résultat. » — Une citation de Jérémie Landry, vice-président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec

Jérémie Landry est vice-président aux relations de travail de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec. Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Busque

Dans le cas du 2 janvier dernier, l’ambulance qui aurait normalement dû répondre à l’appel d’urgence était celle de Squatec, à 28,4 kilomètres de distance. Celle-ci intervenait toutefois déjà dans un autre secteur. La seule équipe disponible à ce moment était celle de Cabano, 57 kilomètres plus loin.

Or, une équipe d’ambulanciers est aussi basée à Saint-Cyprien, une municipalité légèrement plus rapprochée (55,8 kilomètres d'Esprit-Saint). Bien que les ambulanciers de Saint-Cyprien étaient plus près, ils n'ont toutefois pas été en mesure d’intervenir en raison de leur type d’horaire, soit l’horaire de faction.

L'ambulance de Cabano, sous horaire à l'heure, a parcouru 57 kilomètre en 40 minutes pour se rendre à Esprit-Saint. Photo : Radio-Canada

L’horaire de faction oblige un ambulancier à demeurer disponible 24 h sur 24 h, sept jours d’affilée sur une période de 14 jours. Il doit être en mesure de rejoindre une caserne en cinq minutes au moment de répondre à un appel d’urgence.

Toutefois, le CISSS ne peut demander à une équipe régie par un horaire de faction de participer à un déploiement dynamique.

On ne peut pas demander aux ambulanciers qui sont en attente 24 h sur 24 h à la maison d’aller couvrir un territoire pendant un déploiement dynamique. Ça leur ferait une surcharge de travail , commente le vice-président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, Jérémie Landry.

Au Bas-Saint-Laurent, sur 33 équipes disponibles, huit équipes demeurent sous horaire de faction.

Les ambulances sous horaire de faction au Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

Contrairement à ceux qui travaillent selon des horaires de faction, les ambulanciers qui travaillent à l’heure sont appelés à se déplacer pour couvrir les autres territoires qui subissent momentanément une découverture.

Qu’est-ce qu’un déploiement dynamique?

Un déploiement dynamique est le terme employé par le milieu préhospitalier pour décrire la couverture d’un territoire. Le CISSS répartit les ambulances disponibles aux endroits susceptibles de recevoir un fort volume d’appels lorsque des équipes sont occupées.

Par exemple, cinq ambulances, régies par un horaire à l’heure, sont en attente à Rimouski. Si un appel à Saint-Fabien nécessite le déplacement d’ambulances, un véhicule d’une autre municipalité avoisinante devra prêter main-forte aux équipes qui restent en place à Rimouski, afin d’assurer une couverture complète du territoire en tout temps.

Depuis des années, on dit que la couverture ambulancière est désuète sur le territoire du Bas-Saint-Laurent , affirme M. Landry, qui est aussi ambulancier.

On revendique les horaires de faction pour avoir des horaires à l’heure. On revendique aussi le déploiement dynamique dans la région de Squatec. C’est un des seuls endroits dans le Bas-Saint-Laurent où il n’y a pas de déploiement dynamique des véhicules ambulanciers sur ce territoire-là , déplore-t-il.

Interpellé pour commenter la situation, le préfet de la MRC de Rimouski-Neigette s’est dit profondément attristé par la situation.

Il faut trouver un moyen de ne plus être à découvert , réclame Francis Saint-Pierre. Est-ce que ça prendrait une, deux, ou trois ambulances de plus? , se demande-t-il.

« Moi, dans ma tête, un citoyen de la MRC, qu’il soit à Esprit-Saint, qu’il soit à Saint-Eugène ou qu’il soit sur la rue Saint-Germain à Rimouski, il a le droit aux mêmes services. Il n’y a pas de citoyen de première classe ou de deuxième classe. » — Une citation de Francis Saint-Pierre, préfet de la MRC de Rimouski-Neigette

Nombre de véhicules ambulanciers au Bas-Saint-Laurent Nombre de véhicules ambulanciers au Bas-Saint-Laurent Zone ambulancière Nombre de véhicules à l'horaire Matane 3 véhicules de jour et de soir 2 véhicules de nuit Amqui 3 véhicules de jour 2 véhicules de soir et de nuit Sayabec 1 véhicule 24h par jour Mont-Joli 3 véhicules de jour jusqu'à 20h 2 véhicules de nuit Rimouski 5 véhicules de jour 4 véhicules de soir 3 véhicules de nuit Trois-Pistoles 2 véhicules 24h par jour Rivière-du-Loup 3 véhicules jusqu'à 20h 2 véhicules de nuit Saint-Cyprien 1 véhicule 24h par jour Squatec 1 véhicule 24h par jour Cabano 1 véhicule 24h par jour Notre-Dame-du-Lac 2 véhicules de jour 1 véhicule de soir et de nuit Saint-Pascal 1 véhicule 24h par jour Saint-Alexandre 1 véhicule 24h par jour Rivière-Bleue 1 véhicule 24h par jour La Pocatière 2 véhicules 24h par jour

Le CISSS et le MSSS répliquent

La conversation de l'horaire de faction de Saint-Cyprien fait partie de demandes du CISSS du Bas-Saint-Laurent auprès du ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) depuis bon nombre d'années, mentionne d’emblée le Dr Simon Delisle, directeur médical des services préhospitaliers d’urgence au Bas-Saint-Laurent.

Je pense qu'à terme, il y aura probablement des horaires à l’heure un petit peu partout. Ça se fait progressivement , témoigne Dr Delisle.

En juin dernier, Québec convertissait 46 équipes d’ambulanciers à horaire de faction, dont celle de Saint-Pascal, une à Trois-Pistoles et celle de La Pocatière.

Maintenant, est-ce qu’il doit avoir des horaires de faction partout? Ben là, ça appartient plus au ministère de le déterminer , croit-il.

Selon le directeur médical au CISSS du Bas-Saint-Laurent, certaines municipalités ne nécessitent pas qu’un ambulancier soit sur un horaire à l’heure en raison du faible volume d’appel.

En 2021, le secteur de Squatec a reçu 325 appels durant l’année. Ça ne fait pas un appel par jour. Si on mettait des horaires à l’heure, souvent, ces gens-là doivent rester dans le véhicule ambulancier pour être prêts à partir en moins d’une minute. Alors que quand on est sur un horaire de faction, on peut faire ses autres activités , explique le directeur médical.

C’est une question de gestion de risque , soutient Dr Simon Delisle.

Selon lui, d’autres mesures complémentaires pour répondre aux situations d’urgence doivent être déployées.

« La réponse ambulancière est un des éléments de réponse, mais la chaîne de survie, ça part à partir de l’appel 911. » — Une citation de Dr Simon Delisle, directeur médical des services préhospitaliers d’urgence du Bas-Saint-Laurent

Qui plus est, le MSSS affirme par courriel qu’une analyse de la situation sera faite. Si au terme de l’analyse des changements doivent être apportés, ce sera fait , confirme par écrit la relationniste avec les médias, Marjorie Larouche.

Si le CISSS du Bas-Saint-Laurent dit que le secteur n’a pas le volume d’appels suffisant pour implanter le déploiement dynamique pour le moment, il s’agit d’une décision locale de l’établissement. Les établissements mettent en place des plans de dynamisation selon leur évaluation locale de pertinence , se défend le ministère.

Le CISSS et le MSSS évalueront les besoins

Chaque année, le CISSS évalue le nombre d’appels dans chacune des municipalités afin de bonifier la couverture ambulancière dans certains secteurs.

L’organisation envoie ensuite ses recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux pour qu’il accorde les budgets nécessaires à la conversion d’horaire de faction.