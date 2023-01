Se marier avant de mourir : le souhait d’un Nunavummiuq atteint d’un cancer terminal

Sylvia et Roy Klengenberg se sont mariés à la chapelle de l’hôpital territorial Stanton, à Yellowknife, mercredi, exauçant un dernier souhait de Roy, avant que le cancer ne l’emporte. Après 20 ans de vie commune, le couple s’est marié dans l’intimité, avec l’aide de membres de la famille et d’amis.

Les nouveaux mariés n’ont probablement plus beaucoup de temps ensemble, car les jours de Roy sont comptés depuis qu’il a reçu en juillet le diagnostic d’un cancer avancé des poumons. Il souffre déjà depuis quatre ans d'un cancer de la prostate.

« Nous n’avons jamais été séparés »

Sylvia Klengenberg se souvient du jour où elle a vu pour la première fois l’homme de sa vie, à Yellowknife. J’étais adolescente et il faisait de la sculpture dehors devant chez lui. Je l’ai regardé dans les yeux, et je me suis dit qu’un jour nous serions ensemble , dit-elle.

Le couple est rapidement devenu inséparable. Sylvia, originaire de Cambridge Bay, au Nunavut, a emménagé avec Roy dans sa communauté de Kugluktuk. Nous n’avons jamais été séparés », raconte-t-elle. « Il m’a emmenée partout à Kugluktuk. Il m’a même aidée à me remettre à la couture. Il est tout pour moi.

Roy and Sylvia Klengenberg sont originaires de Kugluktuk, au Nunavut, mais se trouvent présentement à Yellowknife, où Roy reçoit des traitements contre le cancer. Photo : Sylvia Klengenberg/Facebook

Les tourtereaux ont longtemps pensé à se marier, mais Sylvia dit que la vie a suivi son cours, que l’argent se faisait rare et que Roy était occupé par sa carrière de sculpteur. Puis, il est tombé malade. Nos plans n'ont pas fonctionné , dit Sylvia.

C'était jusqu’à cette semaine à l’hôpital, où en quelques heures, l’aide d’amis et de membres de la famille a permis la réalisation de leur projet.

Une véritable histoire d’amour

La demi-sœur de Sylvia était en visite à l’hôpital quand Roy a exprimé le souhait d'épouser sa tendre moitié. Elle a pris le téléphone et a fait tous les arrangements, acheté la robe, les alliances, le bouquet, le gâteau et les décorations pour la chambre , raconte Sylvia.

Nous avons tous les deux de la famille ici. Alors on s’est dit que ce serait spécial de se marier ici.

Des décorations ont été installées à l'Hôpital territorial Stanton pour célébrer le mariage de Roy et Sylvia Klengenberg le 4 janvier 2023. Photo : Sylvia Klengenberg/Facebook

Un cousin de Roy lui a prêté un complet, et tout était en place pour la cérémonie. Elle a toujours voulu être une Klengenberg , dit Roy. Je ne sais pas pourquoi elle voulait changer [son nom], mais elle est Mme Klengenberg maintenant.

Pour Sylvia, le mariage solidifie ses liens avec la famille Klengenberg et la communauté de Kugluktuk, l’endroit où elle a tissé des liens. Après la cérémonie, le couple avait prévu un repas composé de steaks et de crevettes. C’est ce dont on a envie, et avec un dessert. Tout ce qu’il veut, je vais faire de mon mieux pour le lui offrir , dit Sylvia.

Roy et Sylvia Klengenberg ont décidé de se marier à la dernière minute après avoir appris que l'état de santé de Roy était en déclin. Photo : Sylvia Klengenberg/Facebook

Sylvie décrit leur histoire comme une véritable histoire d’amour et est fière d’être maintenant sa femme. Il est tout pour moi. On prend soin l’un de l’autre, et c’est ça, l’amour , dit-elle à travers ses larmes.

Je n’oublierai jamais à quel point il a toujours été là pour moi, à travers les épreuves et les bons moments, et à quel point j’ai été à ses côtés aussi. Je serai toujours là pour lui, où qu’il soit. Il fera toujours partie de ma vie.

Roy acquiesce. Merci à toi, mon épouse, pour tout. Je t’aime, et ce, pour toujours.

