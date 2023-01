Au Yukon, des locataires souhaitent créer une première association de défense

Lorsque Karen MacDonald a été évincée avec son jeune fils du logement qu’elle occupait depuis 5 ans, elle a été surprise de découvrir qu’elle avait peu de recours et surtout qu’il était difficile de trouver de l’aide et du soutien dans cette situation.

Découvrir que les locataires ont un tel niveau de vulnérabilité a été bouleversant , raconte-t-elle en indiquant que le Yukon ne compte aucun syndicat ou association dont le but principal est de venir en aide aux locataires.

Son expérience l’a donc poussée à entrer en contact avec d’autres locataires, dont Andrea Parent, désireux comme elle de fonder une première association. Les deux femmes espèrent ainsi être en mesure de militer pour une meilleure protection pour les locataires tout en les aidant sur le marché locatif.

Karen MacDonald a dû quitter son appartement en mai après avoir été évincée sans raison. Photo : Anna Desmarais/CBC

Cette association est une très bonne occasion d’essayer de faire les choses différemment pour ne pas rester dans la même structure, mais essayer différentes approches , explique Andrea Parent.

Nous espérons que plus de gens se joindront à nous pour bien refléter l’ensemble du marché locatif qui représente plusieurs démographies , ajoute Karen MacDonald.

Une association qui serait bienvenue, selon des propriétaires

La mise en place d’une association pour les locataires faisait d’ailleurs partie des dix recommandations publiées cet été par la Safe at Home Society. La directrice générale, Kate Mechan, souligne que les locataires peuvent se sentir isolés sans un réseau de soutien.

Ça indique que les gens sont prêts à partager leur expérience, à partager leurs forces et leurs connaissances et à se soutenir les uns les autres , dit-elle.

L’idée d’une première association de locataires est aussi bien vue par le président de l’association des propriétaires résidentiels du Yukon, Lars Hartling. Cette association, qui promeut les intérêts des propriétaires et offre du soutien et des conseils, a été créée il y a plus d’une décennie à la suite des consultations concernant la Loi sur les rapports entre locateurs et locataires en matière résidentielle.

Ce serait mieux pour les locataires de gérer leur propre organisation et d’avoir leur voix plutôt que de compter sur une tierce partie qui serait une organisation non gouvernementale pour parler à leur place , dit-il.

L’association des locataires n’est toujours pas enregistrée, mais Karen MacDonald assure que le groupe se rencontre régulièrement et qu'il est en contact avec le Vancouver Tenant’s Union et le Nelson Tenant’s Union afin de déterminer ce qui est nécessaire pour démarrer une association similaire.

Avec les informations de Leslie Amminson