Rivière-du-Loup s’anime avec le retour du tournoi provincial de hockey midget

Il s'agit d'un retour pour cette compétition qui a été reportée au cours des deux dernières années en raison de la pandémie.

En 2022, le variant Omicron a pris l’organisation par surprise en forçant une annulation à la dernière minute de l’événement, quelques semaines avant la tenue de l’événement. Près de 25 équipes du Québec et du Nouveau-Brunswick avaient à l'époque confirmé leur présence.

« Les horaires étaient sortis six semaines avant le début officiel du tournoi, donc dès la mi-décembre nous étions prêts. [...] C’est simplement un retake cette année », mentionne le président d’honneur du tournoi, Bruno Pelletier.

Le tournoi midget demeure un événement d’envergure pour Rivière-du-Loup, puisqu'il attire plusieurs centaines de personnes, et ce, dans une période creuse de l'année. Ainsi, les secteurs de l’hébergement et de la restauration accueillent son retour avec une grande joie.

La directrice générale adjointe de l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, Cathy Saint-Cyr, indique que la reprise des tournois de hockey permet aux hôteliers d'avoir une bonne source de revenus pour le mois de janvier.

Elle remarque également une certaine fébrilité auprès de la population avec le retour des grands événements sportifs.

« On voit que les gens sont énervés quand ils arrivent à l’hôtel. Les parents aussi sont très heureux de se retrouver pour ces événements-là. On sent l’effervescence du retour à la normale. »