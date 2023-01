Une aide financière du gouvernement versée à la majorité des Britanno-Colombiens jeudi

Selon le ministère des Finances, 85 % des Britanno-Colombiens doivent recevoir, jeudi, « un crédit d'abordabilité » complet ou partiel de l'Agence du revenu du Canada, ce qui représente jusqu'à 164 $ par adulte et 41 $ par enfant.

Cette aide financière avait été annoncée en novembre lors de l’assermentation du nouveau premier ministre de la province David Eby, en même temps qu’un crédit de 100 $ appliqué à la facture d’électricité des Britanno-Colombiens.

La ministre des Finances, Katrine Conroy, admet que les budgets des Britanno-Colombiens sont déjà serrés, et que la saison hivernale entraîne souvent des dépenses supplémentaires.

« Nous savons que cela ne couvrira pas toutes les factures, mais nous espérons que ce petit supplément [...] contribuera à alléger un peu la pression à l'aube de la nouvelle année. » — Une citation de Katrine Conroy, ministre des Finances de la Colombie-Britannique

Par ailleurs, la province indique que les familles de la province recevront également le premier de trois versements de la prestation familiale améliorée le 20 janvier 2023.

Les paiements de janvier, février et mars comprendront jusqu'à 58,33 $ de plus par enfant, par mois, de sorte qu’une famille avec deux enfants obtiendra jusqu’à 350 dollars de plus pour les trois premiers mois de l’année.

Ce crédit, auparavant connu sous le nom d’allocation d'opportunité pour les enfants, fait partie d’une série de mesures annoncées à l'automne pour aider les Britanno-Colombiens à faire face à la hausse du coût de la vie.

Nous nous efforçons d'aider les personnes et les familles qui en ont le plus besoin en ce moment, et nous sommes en bonne position pour poursuivre ce soutien , insiste Katrine Conroy.

À la fin du mois de novembre, l'ancienne ministre des Finances, Selina Robinson, avait annoncé que la Colombie-Britannique disposait d'un excédent de plus de 5 milliards de dollars au deuxième trimestre.