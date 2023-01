Des primes aux patrons qui passent mal en contexte d’inflation

Dernier exemple en date, l’épicier Metro. Selon la circulaire de sollicitation de l’entreprise, les primes versées aux cinq principaux dirigeants ont atteint 3,7 millions de dollars en 2022, une hausse de 13,7 % sur un an.

Le patron du groupe, Eric La Flèche, a quant à lui touché un salaire de 5,4 millions de dollars en 2022, une augmentation de 6,8 %. Sa prime a été de 1,5 million, une progression de 15 %.

Pour le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires ( MEDAC ), cette hausse des primes versées en contexte inflationniste peut contribuer à augmenter le fossé entre les grands groupes comme Metro et les clients.

Les entreprises accordent beaucoup d’importance aux critères environnementaux, mais elles devraient aussi en accorder aux critères sociaux, cela devrait être un élément de la politique de rémunération , affirme Willie Gagnon, directeur du MEDAC .

Ce dernier ne détaille pas les critères en question ou leur application. Mais selon lui, les chaînes d’alimentation sont des entreprises de proximité, ont un lien affectif avec les consommateurs et devraient donc prendre en compte cette réalité lorsque vient le temps de verser des primes.

« On est d’avis qu’il s’agit là d’une responsabilité de l’entreprise de s’assurer de ne pas être déconnectée de la société. » — Une citation de Willie Gagnon, directeur du MEDAC

Des discussions avec Metro

L’organisation assure qu’elle aura des discussions avec Metro, qui détient aussi les bannières Jean Coutu et Super C, lors de l'assemblée des actionnaires du 24 janvier prochain.

On n’est pas contre que les primes soient liées aux profits, mais d’où vient le profit?, se demande M. Gagnon. Si l’augmentation vient d’une situation où ils ont profité de l’inflation pour augmenter encore plus leurs marges, ce n’est pas légitime.

Dans une récente étude, les chercheurs de l’Institut de recherche et d'informations socioéconomiques ( IRIS ) ont déterminé que les marges bénéficiaires des entreprises du secteur de l’alimentation (incluant les dépanneurs) avaient augmenté en 2022.

Une autre étude de l’Université Dalhousie a révélé que les trois grandes chaînes d’alimentation au Canada (Empire/Sobey’s, Loblaw et Metro), ont enregistré un bénéfice supérieur en 2022 à la moyenne des cinq dernières années.

Des marges stables, dit Metro

Mais dans sa circulaire, Metro assure que ses marges bénéficiaires sont restées relativement stables l’an passé. Dans l'ensemble, la marge brute de la Société s'est établie à 20 %, soit le même niveau qu'au cours de l'exercice 2021 , est-il écrit.

Pour expliquer la hausse des primes, la société affirme avoir établi des cibles élevées de ventes qui ont tenu tout au long de la première moitié de l'exercice et qui ont été dépassées dans la seconde moitié de l'année, puisqu'une inflation alimentaire significative a stimulé les ventes et a accéléré un déplacement des consommateurs vers les magasins à escompte, ce qui a été positif pour nos bannières à escompte .

L’an passé, Metro a rapporté des revenus de 18,9 milliards de dollars, en hausse de 3,3 %, et des profits de 849,5 millions, une progression de 2,9 %.

Contacté par Radio-Canada, Metro souligne que sa politique de rémunération n’est pas différente de celle des entreprises comparables.

« Notre rémunération est concurrentielle et similaire à celle des dirigeants d’autres grandes sociétés publiques canadiennes. » — Une citation de Marie-Claude Bacon, vice-présidente aux affaires publiques et aux communications, dans un courriel à Radio-Canada

Mais pour le MEDAC , l’équilibre est dans la modération, surtout au moment où les ménages subissent les contrecoups de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt.

C’est dans l'intérêt des actionnaires que l'entreprise préserve sa réputation, que les dirigeants soient payés de manière raisonnable, que l’entreprise fonctionne bien. On n’a pas de soucis à mettre de la pression pour que ces entreprises mettent en place des critères sociaux dans leur politique de rémunération , dit-il.

Des patrons bien payés

Le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce ( TUAC ), qui représente des employés de Metro et d’autres grands groupes du détail, se désole de la hausse des salaires des patrons dans ce secteur.

Il est très choquant de constater que la rémunération des dirigeants des entreprises les plus profitables du Canada augmente substantiellement chaque année , a souligné Roxanne Larouche, représentante nationale du syndicat, dans un courriel transmis à Radio-Canada.

Loin de cibler seulement Metro, l'organisation syndicale affirme au contraire que tout le le secteur du détail a aussi un examen de conscience à faire.