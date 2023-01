Virus respiratoires : les urgences surchargées à Québec

Les salles d’urgence sont toujours surchargées dans les hôpitaux de la grande région de Québec. Les experts et les intervenants espèrent que le sommet des infections respiratoires a bien été atteint pour les prochaines semaines.

Selon le site Index Santé, jeudi après-midi, les taux d’occupation dépassaient les 110 % dans la région de la Capitale-Nationale et fracassaient même les 150 % dans Chaudière-Appalaches. Pour la province au complet, le taux d'achalandage se situe autour de 135 %.

La Rive-Sud n'a pas eu le droit à la même petite accalmie que la Rive-Nord pendant le congé. On n’a pas beaucoup de répit dans les fêtes, c'est certain que l'achalandage qu’on connaissait avant s’est maintenu et continue de se maintenir , relate l’urgentologue Jean-Simon Létourneau, le chef du département de médecine d’urgence au CISSS de Chaudière-Appalaches

Ce sont encore les maladies respiratoires qui sont pointées du doigt pour la surcharge. On a vu dans les dernières semaines un achalandage très élevé de patients qui présentent des infections respiratoires. On voit encore beaucoup de COVID, d’influenza et de [virus respiratoire syncytial], alors ça s’ajoute un peu à notre clientèle usuelle , poursuit le médecin.

Heureusement la situation semble se stabiliser. Actuellement, l’influenza est vraiment en régression, on a dépassé la période avec l’intensité maximale. On reste avec beaucoup de cas, mais ça diminue assez rapidement , souligne Gaston De Serres, médecin-chef de l’unité immunisation à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Le son de cloche est similaire pour le VRS qui atteignait surtout les plus jeunes, mais une certaine incertitude plane autour de la COVID-19 et un nouveau sous-variant, le XBB.1.5.

Le sommet de grippe dépassé

Après deux ans de confinement, la grippe de cette saison peut sembler avoir plus de vigueur que dans les années prépandémiques, mais ce ne serait qu'une impression.

L'influenza qu’on a eue cette année n’a pas été particulièrement plus difficile cette année. Ce qui a été différent c’est l’avancement de la période épidémique. On a commencé l’influenza plus tôt de quelques semaines , précise Gaston De Serres.

Gaston De Serres est médecin-chef de l’unité immunisation à l’Institut national de santé publique du Québec (archives) Photo : Radio-Canada

L’influenza est un virus qui peut beaucoup changer d’une année à l’autre. Habituellement, il se manifeste surtout entre le mois de novembre et la fin mars.

Malgré que le sommet ait été atteint, il y a tout de même encore beaucoup de personnes qui arrivent à l’urgence avec la grippe. Ce qu’on voit à l'hôpital beaucoup ce sont nos clientèles un peu plus véritables, donc les enfants, les personnes âgées et les gens qui ont des maladies , indique le Dr Jean-Simon Létourneau.

Il présume que les différents rassemblements des fêtes ont pu contribuer à la transmission des cas qui se déclarent, il reste donc prudent dans son espoir de voir la situation s’améliorer. On constate une légère diminution pour l'influenza dans la dernière semaine. C’est encourageant, mais on a hâte de voir si ça va se maintenir , espère le médecin.

Un nouveau variant à l'horizon

Si la situation de la grippe est pour le moins encourageante, on ignore ce que nous réserve les cas de COVID-19 dans les prochaines semaines. Le nouveau sous-variant XBB.1.5 qui déferle aux États-Unis ajoute à l’incertitude.

XBB est le fruit de deux sous-variants d'Omicron, dominant dans de nombreux pays du monde Photo : getty images/istockphoto / Jezperklauzen

Aux États-Unis, on est passé de 1% des nouveaux cas à 40% à l’intérieur du mois de décembre. C’est une situation qui risque de se reproduire aussi au Canada , anticipe Gaston De Serres.

Selon lui, le nouveau sous-variant a deux caractéristiques qui le favorisent. Il a des capacités à échapper à l’immunité générée par les vaccins ou les infections antérieures. Et, il a une forte capacité à se lier au récepteur des cellules respiratoires, ce qui le rend plus contagieux que les autres variants , synthétise le médecin-chef à l’INSPQ.

On suit la situation, mais c’est sûr qu’on n’a pas beaucoup de données. Pour l’instant, on n’a pas d’indication que ce nouveau variant cause des infections plus graves , se rassure l’urgentologue Jean-Simon Létourneau.

Le sous-variant était déjà un peu présent au Québec avant les fêtes. Les plus récentes données de cas liés à XBB n’ont pas encore été publiées, mais elles devraient l’être bien prochainement, selon le Dr Gaston De Serres.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier