De plus en plus de surfaceuses à glace électriques dans le Nord de l’Ontario

Thunder Bay, Hearst, Timmins... les villes nord-ontariennes sont de plus en plus nombreuses à se procurer de nouvelles surfaceuses électriques pour l'entretien de la glace dans les arénas et les patinoires extérieures.

Depuis quelques semaines, c’est une grosse machine noire et verte que les citoyens de Thunder Bay peuvent observer nettoyer la glace lors de leurs visites à l’aréna Fort William Gardens.

La machine a coûté 137 000 $ à la Ville et remplace l’ancienne surfaceuse au propane vieille de 15 ans.

Notre conseil [municipal] s’est engagé à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 , répond directement le directeur des services de la flotte de la Ville de Thunder Bay, Doug Glena, lorsqu’on lui demande ce qui a motivé ce virage.

Donc avec chaque approvisionnement, on essaie de chercher des moyens de réduire les émissions par attrition , ajoute-t-il.

La Ville de Hearst cherche à remplacer cette surfaceuse au propane acquise en 2009 par une surfaceuse électrique. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

À Hearst aussi, la Ville a récemment commandé une nouvelle surfaceuse électrique qui sera destinée à l’entretien du centre récréatif Claude-Larose. Son coût de 160 000 $ sera largement pris en charge par l’entreprise d’entretien industriel Pepco. La contribution de la Ville s’élève à 30 000 $.

La surfaceuse devrait être livrée vers la fin de 2023, explique la directrice des parcs et loisirs Nathalie Coulombe.

La machine actuelle prenant de l’âge, la Ville a analysé diverses options pour la remplacer, ajoute-t-elle. Avec ses coûts d’entretien nettement moins élevés, la surfaceuse électrique s’est rapidement imposée comme étant l’option idéale.

« On sait tous que le propane, toutes les huiles, l’essence, et cetera, ça augmente de plus en plus, donc on a essayé de trouver une façon plus économique, qui durerait possiblement plus longtemps. » — Une citation de Nathalie Coulombe, directrice des parcs et loisirs à la Ville de Hearst

L’entreprise Resurfice basée à Elmira dans le sud-ouest de l'Ontario et qui produit des surfaceuses à glace électrique confirme un engouement de la part des municipalités pour ces modèles.

La Ville de Kingston s'est déjà dotée de surfaceuses électriques il y a quelques années. Photo : offerte par la Ville de Kingston

Il y a un changement très significatif dans les commandes qu’on reçoit maintenant comparativement à il y a 12 ou 18 < mois , note le directeur général de l’entreprise Steven Kovacevic.

« C’est un mouvement général vers ce que les gens croient être des produits plus verts. Les municipalités à travers l’Amérique du Nord cherchent des moyens de réduire leur empreinte carbone, et elles voient cela comme un moyen de le faire. » — Une citation de Steven Kovacevic, directeur général de Resurfice

De la planification intelligente

La Ville de Timmins a fait l’acquisition, en 2020, d’une surfaceuse électrique pour l’aréna Mountjoy au coût de 127 000 $.

À Sault-Sainte-Marie, le nouvel aréna à deux patinoires qui devrait être inauguré en février aura aussi une surfaceuse électrique.

Les élus municipaux ont approuvé son achat en décembre 2021, convaincus par une réduction projetée de 80 % des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’une baisse de 30 % des frais d’entretien.

Dans le Grand Sudbury, la Ville confirme également qu’elle aura bientôt sa toute première surfaceuse électrique.

Son arrivée est prévue vers la fin de cet hiver ou au début du printemps, fait savoir la porte-parole Sacha Novack, qui ajoute que les fonctionnaires élaborent un plan pour déterminer où placer la machine.

C’est très excitant d’entendre qu’autant de municipalités vont dans cette direction , affirme le porte-parole de l'organisme environnementaliste reThink Green David St Georges.

C’est de la planification intelligente lorsqu’on attend la fin du cycle de vie d’une machine et qu’on la remplace par un véhicule électrique. Et c’est ce genre de choix qui sert d’exemple aux citoyens.

« Quand nos leaders font un choix, c’est facile pour nous, les citoyens, de les suivre. » — Une citation de David St Georges, porte-parole de reThink Green

Certaines options pas si vertes

Mais certaines villes font fausse route dans leur virage vers les surfaceuses électriques, estime Steven Kovacevic.

Les batteries au lithium, observe-t-il, sont souvent mises de l’avant par les producteurs à la fois pour leur capacité de stockage d’énergie et parce qu’elles sont pratiques.

Mais je ne suis pas convaincu que les batteries au lithium sont aussi vertes que les gens le pensent. Et si votre objectif est d’être plus écologique, ces batteries ne sont peut-être pas le choix le plus vert disponible , avance M. Kovacevic, dont l'entreprise vend tout de même des batteries au lithium.

Il souligne que les infrastructures de recyclage à grande échelle des batteries au lithium sont beaucoup moins répandues au Canada que celles de recyclage de batteries au plomb.

« Je pense que les gestionnaires des villes doivent être plus prudents dans le choix de batteries et ne pas se faire avoir par des techniques de marketing. » — Une citation de Steven Kovacevic, directeur général de Resurfice

Des défis logistiques

M. Kovacevic croit aussi qu’avant de s’engager dans l’achat d’une surfaceuse électrique, les villes nord-ontariennes devraient tenir soigneusement compte de leur capacité à entretenir la machine en cas de besoin, surtout que sa réparation peut poser davantage de défis techniques .

Les modèles à combustible fossile sont construits de manière à être facilement réparés grâce à des pièces qu’on peut acheter n’importe où. Mais les pièces des modèles électriques ne sont pas faciles à obtenir ailleurs que chez le producteur. Ça peut être un défi lorsqu’on se trouve dans une communauté éloignée , signale-t-il.

Bien que les municipalités nord-ontariennes justifient en partie leurs démarches par une volonté de réduire leurs dépenses, Steven Kovacevic remarque que pour l’instant, le virage ne présente pas d’avantage significatif sur le plan financier.

Même si les surfaceuses électriques durent plus longtemps et exigent moins d’entretien que les modèles au propane, leurs batteries doivent être remplacées environ tous les huit ans à des coûts variant entre 15 000 $ et 30 000 $.