Edmonton se penche sur un projet de ligne d’autobus directe de l’aéroport au centre-ville

L’exploitation du projet est estimée à 2,6 millions de dollars par an. Un investissement que la Ville dit ne pas pouvoir endosser seule.

Le conseil municipal a décidé en décembre de ne pas financer ce projet à travers le budget de la Ville pour les quatre prochaines années.

L'intention est d'envisager de fournir ce service, en veillant à ce que son coût total ne revienne pas seulement à la Ville d'Edmonton , confie la conseillère municipale Anne Stevenson.

La Ville envisagerait ainsi des scénarios de partage des coûts, pour lequel elle prévoit consulter notamment Explore Edmonton, qui se consacre à la promotion de la capitale albertaine comme destination touristique et événementielle, et l’Aéroport international d’Edmonton (EIA) lui-même.

Tout en relevant que la gestion du transport en commun ne fait pas partie du mandat d'Explore Edmonton, le directeur des communications et des partenariats stratégiques, Dan St. Pierre, assure que l’organisme est heureux de poursuivre les discussions avec les partenaires clés, pour déterminer comment nous pouvons être utiles dans le cadre de notre mandat .

Nous appuyons entièrement la Ville d'Edmonton pour la mise en place d'un tel service , souligne-t-il dans un courriel.

Importantes retombées

Selon la conseillère municipale Anne Stevenson, le projet d’une ligne directe entre l'aéroport et le centre-ville contribuerait au développement économique de la capitale.

Ce serait un investissement qui améliorerait non seulement les services de transport en commun pour les Edmontoniens et les touristes, mais qui permettrait aussi d'attirer plus de conférences et plus d'événements, anticipe-t-elle.

Elle ajoute que, grâce à un effet d'entraînement, les événements convoités auraient un impact positif sur les petites entreprises locales comme les restaurants, les cafés et les hôtels.

Dan St. Pierre d’Explore Edmonton croit également que le projet aiderait à attirer des visiteurs, des conférences d'affaires, des événements sportifs et culturels.

Un bus surtout pour les travailleurs

David Cooper est planificateur de transport en commun et de transport chez Leading Mobility Consulting. Il estime, pour sa part, que le nouvel itinéraire d’autobus devrait accueillir plus de personnes travaillant à l'aéroport et au centre commercial à proximité que des voyageurs d’affaires.

Il existe ce mythe selon lequel la construction d'un réseau de transport en commun attirera les voyageurs d'affaires ou les voyageurs occasionnels, explique-t-il. Mais la plupart des gens ne prennent pas l'avion à destination et en provenance de l'Aéroport international d'Edmonton de façon régulière.

M. Cooper, qui a déjà travaillé pour le transport en commun de Calgary et le système Translink de Vancouver, ajoute que les voyageurs d'affaires sont moins susceptibles de prendre les transports en commun, en partie parce qu'ils peuvent généralement facturer leurs trajets en taxi à leur employeur.

La ligne 747, la seule à ce jour

La seule option de transport en commun qui existe actuellement pour se rendre à l'aéroport est le bus 747, avec la station Century Park comme seul point de départ et d’arrivée.

Il circule toutes les demi-heures pendant les heures de pointe, mais une fois par heure pendant la majeure partie de la journée.

De plus, la ligne 747 coûte 5 $ pour un trajet aller simple et les passagers ne peuvent pas utiliser leur carte d'autobus du service de transport en commun d'Edmonton (ETS).

Avec les informations de Natasha Riebe