Le Musée du fjord obtient le feu vert de Saguenay pour son projet d’agrandissement

J’étais vraiment très heureuse lorsque j’ai appris cette nouvelle qui est très importante pour nous et qui était indispensable pour l’avancement du dossier d’agrandissement du musée , a commenté la directrice générale du Musée du fjord en entrevue à l’émission Place publique, Guylaine Simard.

Manque d’espace pour l’accueil de groupes scolaires, technologies désuètes et expositions permanentes de plus d’une dizaine d’années, ce projet de modernisation et d’agrandissement comprendrait plusieurs phases. Guylaine Simard estime que ces améliorations pourraient assurer la pérennité du musée dans le temps.

Ce projet est essentiel parce qu’il va rehausser l’attractivité du musée et le musée va devenir encore davantage un lieu muséal incontournable dans la région du Saguenay et permettre aussi aux chercheurs, à la région et à Saguenay de s’intégrer dans un réseau national de recherche en sciences aquatiques et même internationales , a-t-elle précisé.

Plusieurs autres étapes seront nécessaires avant l’aboutissement du projet. Guylaine Simard espère que les travaux seront terminés pour la saison 2025-2026.