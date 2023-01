En difficultés financières, le Centre Chevaliers à Falher risque la fermeture

Les longues fermetures imposées par les restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, l'augmentation des coûts d'exploitation et les nombreuses réparations nécessaires dans cette infrastructure vétuste ont considérablement épuisé les actifs financiers de l'établissement.

Sans pouvoir générer des revenus durant les deux années de la pandémie, le centre a dû puiser dans ses réserves pour le maintenir en état de fonctionnement, explique la directrice générale, Colby Robbins.

Elle pointe également du doigt les coûts liés aux installations, qui incluent une grande salle événementielle et trois autres locaux loués à des organismes communautaires. Nous devons payer les services publics, les salaires de nos travailleurs, l'élimination des déchets, l'eau et les égouts, et toutes les autres charges, dit-elle. C'est un très grand bâtiment, et nous devons payer environ 8000 $ par mois juste pour garder ses portes ouvertes.

Même en louant la grande salle toutes les fins de semaine pour des événements, comme des fêtes de mariage ou des spectacles, nous ne serions toujours pas en mesure de couvrir les coûts d'exploitation , précise Colby Robbins.

La vétusté de l’infrastructure et les nombreuses réparations nécessaires pèsent également sur ses finances. Colby Robbins indique que la réparation de la chaudière au cours des dernières années a consommé des milliers de dollars.

Nous nous sommes battus avec les réparations de la chaudière, juste pour être en mesure d'apporter de la chaleur dans ce grand bâtiment, qui n'est pas encore complètement réparé , regrette-t-elle.

Les locataires du centre ont déjà subi une augmentation de loyer l'année dernière, pour aider à payer les coûts d'exploitation de la salle, selon Colby Robbins, mais cela n’a pas suffi, selon elle.

Si nous ne pouvons pas assumer, nous ne pouvons pas continuer à faire fonctionner l'ensemble. Alors [...] la station de radio francophone, ainsi que la banque alimentaire, vont devoir trouver de nouveaux emplacements dans une ville qui a déjà des difficultés à avoir des ressources abordables en location , mentionne-t-elle .

Menace sur les organismes communautaires

La radio communautaire Nord-Ouest FM est l’un des organismes locaux qui louent pour ses studios au centre Chevaliers. Ses responsables redoutent les répercussions de cette crise financière sur la diffusion de ses émissions.

Nous serons obligés de déménager, compte tenu de la situation financière du centre, parce qu'il n'y aura pas de chaleur et il n'y aura pas d'eau , indique la présidente du bureau de direction, Carmen Ewing.

La radio CKRP devenue Nord-Ouest FM a commencé à émettre en 1996 dans la région de Rivière-la-Paix. Photo : Radio-Canada / Hugo Levesque

Elle estime également que cette crise financière aggraverait encore plus l'isolement de ces régions éloignées, qui seront privées de l'unique station francophone de Falher. La station couvre les nouvelles et les activités culturelles dans 17 communautés et municipalités de la grande région de Rivière-la-Paix.

« Il est important d'entendre parler les communautés de la région pour créer des liens et briser l'isolement. » — Une citation de Carmen Ewing , présidente du bureau de direction de Nord-Ouest FM.

La présidente du bureau de direction de Nord-Ouest FM indique également que son administration n’a pas les ressources financières nécessaires pour encaisser les frais d’un déménagement. On pourrait pas payer pour un déménagement de suite de notre équipement qui serait dans les 10 000 $ à 15 000 $ , dit-elle.

Ça voudrait tout probablement dire qu’il faudra fermer les portes , se désole-t-elle.

Selon Carmen Ewing, en plus de la difficulté de trouver un autre lieu idéal pour abriter une station de radio, Nord-Ouest FM ne dispose pas de fonds en cas de crise.

La radio s'appuie sur les fonds issus de projets spéciaux, de donations et des levées de fonds , explique-t-elle.

Le centre Chevaliers tiendra une assemblée générale annuelle le 23 janvier pour aider à trouver des solutions, notamment par l’organisation d’une collecte de fonds pour aider l’organisme à surpasser la crise.

Les gestionnaires rappellent que le centre sert aussi de lieu d'intervention d'urgence dans la région, c’est pourquoi ils appellent les responsables de la municipalité à mettre la main dans la poche. Ils demandent une aide financière sur une base mensuelle et régulière, pour pouvoir garder le centre opérationnel.