Une nouvelle mouture du Carrefour 40-55 dès que possible, dit le maire Lamarche

Le projet d'agrandissement du Carrefour 40-55 à Trois-Rivières continue de faire couler beaucoup d'encre. Une nouvelle mouture du projet sera présentée « le plus tôt possible » à la population, avance le maire Jean Lamarche, qui promet une série de changements.

Le maire a affirmé sur les ondes de Toujours le matin jeudi que la nouvelle mouture du Carrefour 40-55 ne toucherait plus aux tourbières. De plus, 80 % des milieux humides seraient préservés sur le terrain en question.

« On va envoyer le message aux autres villes qu’on protège maintenant 80 % de terrain qui nous appartient pour la biodiversité. » — Une citation de Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Le maire assure également que le Carrefour accueillerait des industries qui répondent à des exigences environnementales strictes, et qu'un système local de compensations pourrait être mis en place.

Le premier magistrat a bon espoir que ce compromis pourra satisfaire les opposants de la première heure au projet d’expansion du Carrefour 40-55. Il s’appuie aussi sur le ralliement du conseil municipal autour de la nouvelle mouture pour que le projet aille de l’avant.

En mars dernier, plusieurs citoyens avaient fait valoir leur désaccord par rapport au projet. En début de semaine, le conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, a d'ailleurs qualifié le projet de cancer de la Ville de Trois-Rivières.

Pour le regroupement Terre précieuse, une consultation publique doit être effectuée avant que le projet soit voté par le conseil municipal. L'organisation se présentera à la prochaine séance du conseil, le 17 janvier, pour faire valoir ses positions.

Terre précieuse se dit prête à faire des compromis, mais émet certaines réserves par rapport aux nouveaux plans.

On nous dit que la tourbière va être protégée, bonne nouvelle, les tourbières, c'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux, mais imaginez-vous une tourbière où on assèche tout autour, qu'est-ce qu'il reste après quelques années. Il reste à voir combien d'hectares vont être détruits , a commenté son porte-parole, Philippe Duhamel.

Le regroupement se demande aussi quelle est la vision de la Ville pour l'ensemble des milieux humides sur son territoire, à savoir s’ils seront protégés de l'exploitation.

