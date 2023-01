Montée en flèche des cas confirmés de VIH à Kenora

C'est par voie de communiqué que le Bureau de santé du Nord-Ouest confirme que 9 cas ont été rapportés l'année dernière dans cette ville d'environ 15 000 habitants.

Seulement 8 cas confirmés avaient été rapportés au total entre 2013 et 2021, toujours selon le communiqué.

Le Dr Jonny Grek, médecin de famille qui pratique sur le terrain, parle plutôt de 16 cas, tous détectés au sein d’une population vulnérable, consommateurs de drogues et travailleurs du sexe, et majoritairement en situation d’itinérance.

Le Dr Grek et la médecin hygiéniste du Bureau de santé du Nord-Ouest, la Dre Kit Young Hoon, expliquent pourquoi il y a une différence entre les chiffres qu’ils présentent.

Le Dr Grek détient le nombre de résultats positifs détectés par des tests rapides, alors que la Dre Hoon précise que les cas rapportés par son bureau suivent les normes provinciales [...], qu’ils ne rapportent que des cas confirmés de VIH .

Les patients doivent subir un deuxième test qui confirme le diagnostic initial fourni par celui d’un test rapide, a expliqué la Dre Kit Young Hoon. Photo : Service de santé publique du Nord-Ouest de l'Ontario

Un certain laps de temps s’écoule entre un premier test rapide et l’obtention des résultats d’un deuxième test.

Bien qu’il soit possible d’obtenir de faux positifs lors du test rapide, le Dr Grek assure que ces tests demeurent incroyablement précis .

Par ailleurs, certains patients refusent d’aller confirmer les résultats de leur premier test, comme le confirme le Dr Grek : au moins 4 personnes ne sont pas allées le confirmer . Car, ajoute-t-il, il est plus facile de fuir la réalité et de retarder le diagnostic, pour ces gens qui mènent une vie extrêmement difficile .

« Et, malheureusement, nous croyons que ces chiffres vont continuer d’augmenter, surtout au sein de cette population [vulnérable]. » — Une citation de Dr Jonny Grek, médecin de famille à Kenora

Peu importe les chiffres, tranche la Dre Hoon. Le plus important, selon elle, est la confirmation de cette augmentation des cas afin d’aviser le public des risques accrus auxquels ils peuvent être exposés.

« Si les gens adoptent des comportements risqués, ils doivent faire des efforts pour se protéger. » — Une citation de Dre Kit Young Hoon, médecin hygiéniste du bureau de santé du Nord-Ouest

Un cocktail explosif

Plusieurs raisons pourraient être à l’origine de cette hausse soudaine des cas.

Le partage de seringues en est une, selon les deux médecins.

Le Dr Grek croit qu’un site d’injection supervisé est crucial, un sujet chaud au sein de la communauté, selon ses dires. Photo : Avec la permission du Dr Jonny Grek

Le Dr Grek évoque aussi la contamination des drogues qui circulent à Kenora, notamment avec du fentanyl.

Ceci affecterait davantage le jugement et l’état d’esprit des individus qui la consomment, avance-t-il. Ils ne réfléchissent plus à comment se maintenir en sécurité.

Quant à la Dre Hoon, elle émet l’hypothèse que certains programmes clefs de distribution de seringues n’ont pas rejoint la population vulnérable lors de la pandémie. Certains individus auraient ainsi plus probablement partagé des seringues.

Par ailleurs, elle croit que la pandémie a exacerbé la crise, car beaucoup de ressources ont dû être allouées à la gestion de cette crise sanitaire.

« Un autre impact de la nécessité de mettre l’accent sur la pandémie voulait dire qu’il y avait moins la possibilité de mettre l’accent sur d’autres maladies, comme nous aurions pu le faire avant la COVID. » — Une citation de Dre Kit Young Hoon, médecin hygiéniste du bureau de santé du Nord-Ouest

Elle croit aussi qu’en raison de la pandémie, les individus sont demeurés sans diagnostic plus longtemps, et conséquemment sans traitement. Un cas non diagnostiqué de VIH chez un individu qui n’est pas traité peut se répandre chez d’autres , dit-elle.

Le Dr Grek évoque le rôle que pourrait jouer le manque de logements abordables au sein de cette crise, ainsi que la santé mentale.

Il juge contre-productive la duplication de nombreux services.

Tous ces problèmes survenus au même moment ont contribué à créer une éruption volcanique de problèmes , selon le Dr Grek. Face à ce constat, il se questionne.

« Pourquoi avons-nous laissé tomber nos efforts de prévention? Ces conditions sont évitables, la réduction des risques, la promotion des pratiques sexuelles plus sécuritaires, etc. Mais nous voilà [maintenant], avec, vous savez, seize cas en un an. » — Une citation de Dr Jonny Grek, médecin de famille à Kenora

Surveillance et prévention

Au sein du Bureau de santé du Nord-Ouest, la gestion des cas et le suivi des contacts sont en cours et le bureau continue de surveiller l’émergence de nouveaux cas.

La Dre Hoon ajoute que le bureau travaille en étroite collaboration avec ses partenaires afin d’encourager les gens à aller se faire tester et à informer et éduquer la population la plus à risque.

Une campagne de sensibilisation est en cours, sur les médias sociaux et via des dépliants et des affiches, afin que la population générale et la population à risque soient bien informées de la situation.

Cependant, le Dr Grek croit que la transmission d’informations à un groupe sous forme d’un cours magistral [...], cela ne fonctionne pas.

« Il y a un manque d’éducation d’une personne à une autre, en tête-à-tête, en privé. » — Une citation de Dr Jonny Grek, médecin de famille à Kenora

Les médecins sont unanimes : il faut tester le plus rapidement possible et obtenir un diagnostic afin que les patients puissent être rapidement pris en main.

Il en va non seulement de leur santé, affirment-ils, mais aussi des efforts pour freiner la propagation du virus à d’autres individus, et à d’autres régions.

À écouter : Le SIDA, cette épidémie encore et toujours présente

Avec les informations d'Aya Dufour