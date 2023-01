Le véhicule zéro émission canadien dévoilé à Las Vegas

Le premier véhicule électrique entièrement conçu au Canada a été dévoilé à Las Vegas au Consumer Electronics Show (CES), l’un des plus importants salons des technologies.

C’est exactement comme on l’imaginait. Tout s’est déroulé selon les plans en respectant le budget et sans retard , explique Flavio Volpe, président de l’Association des fabricants de pièces d'automobile du Canada.

Le Projet Arrow est l'œuvre d’une cinquantaine de fabricants de pièces d'automobiles et d’universités canadiennes. Le prototype a été conçu et construit au cours des trois dernières années grâce à des subventions des gouvernements provincial et fédéral totalisant près de 7 millions de dollars.

L'un des enjoliveurs du véhicule, présenté en 2022 lors d'une présentation du véhicule. Photo : CBC/Dale Molnar

Le technicien en chef de l’entreprise Ettractive qui a participé au projet, Pat Troy, est au Nevada pour l’événement. Être au cœur de cet événement d’envergure mondiale aide ma compagnie et d’autres fabricants à faire la promotion de nos produits auprès du public. Ça aide ma compagnie à croître , estime Pat Troy.

Environ le tiers de la cinquantaine de manufacturiers qui ont contribué à la mise au point du véhicule a des installations dans la région de Windsor en Ontario, comme Ettractive.

Pas de commercialisation en vue

Le Projet Arrow se veut l'exemple de savoir-faire canadien en matière de voiture électrique. Photo : Photo : Association des fabricants de pièces d'automobile du Canada

Aucune production ou vente du véhicule n’est prévue pour le moment. Le projet sert à démontrer l’expertise canadienne pour la construction de voitures électriques.