Un Winnipégois engagé dans un long litige avec un hôpital vétérinaire après des soins

Un homme de Winnipeg a déposé une plainte contre un hôpital vétérinaire de la capitale manitobaine pour ce qu’il considère comme une facture élevée et un manque de clarté à propos des soins prodigués à son chien de compagnie. L'affaire dure depuis maintenant 18 mois, et l'Association des médecins vétérinaires du Manitoba a conclu à l'existence d'une « faute professionnelle ».

Lorsque Chris Cymbalisty a emmené son chien dans l’hôpital vétérinaire pour une détresse respiratoire en juin 2021, il ne s'attendait pas à une facture d’environ 4000 $ et un litige sur la qualité des soins donnés.

M. Cymbalisty affirme que le personnel de l'hôpital vétérinaire n'a pas répondu à ses questions concernant les soins prodigués au chien, et notamment qu'il pensait avoir été surfacturé.

N'ayant pas obtenu de réponse à ses questions, Chris Cymbalisty a déposé une plainte auprès de l’Association des médecins vétérinaires du Manitoba en octobre 2021.

Une décision rendue un an plus tard, dont il fait appel, a conclu qu'un vétérinaire et actionnaire de l'Hôpital vétérinaire de Bridgwater avait fait preuve d'une faute professionnelle.

Dans sa décision du 20 novembre dernier, le comité des plaintes de l'Association a déclaré que la Dre Michelle Cutler a fait preuve d'une faute professionnelle, dans son rôle d'actionnaire, en ne veillant pas à ce que l'équipe vétérinaire communique adéquatement avec les clients et, en fin de compte, en refusant de dialoguer avec le Dr Cymbalisty , qui est un médecin urgentiste.

Mme Cutler n'était pas directement impliquée dans les soins médicaux prodigués à Zeus à l'hôpital, mais la décision réglementaire stipule qu'elle était responsable de veiller à ce que son personnel obtienne un consentement éclairé adéquat et crée une confiance raisonnable dans les soins prodigués au patient.

Je suis déçue de la réponse [de l'Association] concernant la plainte déposée contre [l'hôpital vétérinaire] Bridgwater et le personnel, et moi-même en tant que directrice générale , indique Mme Cutler en précisant qu’elle croit fermement au droit [d'un] client de déposer une plainte auprès de l'organisme de réglementation.

De son côté, M. Cymbalisty explique également que la décision ne répond pas à plusieurs points qu'il a soulevés, et que c’est pour cette raison qu’il fait appel.

Des questions sans réponse

Le chien a été diagnostiqué et traité à l'hôpital pendant cinq jours. Cependant, M. Cymbalisty indique qu'il n'a pas pu obtenir de réponses à ses questions sur les coûts et sur les soins offerts pendant ce temps.

« J'ai été complètement écarté, dès le début. Le traitement était absolument exaspérant. » — Une citation de Chris Cymbalisty, propriétaire du chien Zeus

Le premier jour, le chien a été examiné, puis un tube a été inséré dans sa trachée pour l'aider à respirer.

Le deuxième jour, l'hôpital vétérinaire a libéré le chien. Mais avant même qu’il ne rentre chez lui, M. Cymbalisty a découvert que le problème de santé n'était pas résolu. Le chien a été ramené à l'hôpital et a dû être intubé de nouveau. Cela a coûté environ 700 dollars.

Le lendemain matin, j'ai reçu un appel me disant que nous devions soit l’intuber, [pour] une troisième fois en 48 heures, soit pratiquer une trachéotomie d'urgence - ce qui consiste à introduire une voie respiratoire dans sa trachée - soit l'euthanasier , souligne Chris Cymbalisty.

Zeus a été emmené à l'hôpital vétérinaire Bridgwater de Winnipeg en juin 2021, alors qu'il souffrait de problèmes respiratoires. Photo : Gracieuseté / Chris Cymbalisty

Il a choisi de laisser Zeus aux soins, et son état s'est amélioré au cours des jours suivants. Les factures de vétérinaire pour les cinq jours se sont élevées à environ 4000 dollars.

J'avais quelques questions concernant certains dosages de médicaments que je ne comprenais tout simplement pas. Il s'agissait de quantités massives de certains des médicaments utilisés, et je voulais simplement des éclaircissements. Et personne n'a voulu me parler , raconte-t-il.

Il a également déclaré qu'on ne lui avait pas remis d'ordonnance écrite pour les médicaments afin qu'il puisse éventuellement les acheter dans une pharmacie.

Un autre problème est apparu lorsqu'il est allé chercher Zeus. Il dit avoir exprimé le souhait de parler à quelqu’un, mais que la réponse l’a choqué , car les employés lui ont répondu que personne n'était disponible pour répondre à ses questions et qu’il fallait payer la totalité de la facture pour récupérer son chien.

Je voulais récupérer mon animal, alors j'ai payé la facture , dit-il.

L'équipe de l'hôpital lui a dit de téléphoner le lendemain pour obtenir de l'information, mais cela […] n'a mené à rien , s'indigne M. Cymbalisty.

