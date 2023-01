Timide retour d’Opération Nez rouge dans la région

Contraint de faire relâche en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie de COVID-19, le service de raccompagnement était de retour cette année dans les municipalités de Rouyn-Noranda, Val-d'Or et La Sarre.

Un total de 770 raccompagnements ont été effectués par Nez rouge dans l'ensemble de la région, une baisse significative comparativement aux plus de 2000 raccompagnements comptabilisés en 2019.

Des habitudes qui changent

À La Sarre, on rapporte 242 raccompagnements avec 173 bénévoles, ce qui a permis d'amasser un montant de 6700$ pour le Club Lions de l'endroit.

L’organisation estime qu’il s’agit d’une bonne année, considérant l'absence du service lors des deux années précédentes.

C’est certain que lorsque ça fait deux ans que le service n’est pas offert, on prend d’autres habitudes, on utilise le taxi, on utilise d’autres structures et les habitudes des gens ont changé en général , explique le responsable des communications de Nez rouge à La Sarre, Jean-François Landry, qui estime que même avant la pandémie, les habitudes avaient commencé à changer.

« Il y a beaucoup moins de bars qu’avant, ça veille moins tard, les gens font plus de rassemblements privés. Ce sont des choses qui ont changé. » — Une citation de Jean-François Landry, de Nez rouge à La Sarre

Aucun appel refusé à Rouyn-Noranda

À Rouyn-Noranda, 398 personnes ont été raccompagnées à l’aide de 243 bénévoles. Le club de natation des Dauphins a pu amasser la somme de 10 000$. L’organisation souligne que les bénévoles ont vraiment bien répondu à l’appel et qu’aucun appel n’a été refusé.

Ce sont les gens qui n’ont pas appelé. On aurait pu avoir plus d'appels et on aurait fourni, on avait des équipes amplement , mentionne la coordonnatrice à Rouyn-Noranda, Annick Fontaine, qui a aussi l’impression que les gens ont modifié leurs habitudes depuis la pandémie.

« Il y avait un manque de taxis aussi, donc j’imagine qu'il devait y avoir des personnes désignées pour conduire, ou il manquait de publicité. Je sais que les premières fins de semaine, c’était plus difficile. Les gens n'avaient pas l’air au courant qu’on était de retour. » — Une citation de Annick Fontaine, de Nez rouge à Rouyn-Noranda

Mme Fontaine confirme que son organisation sera de retour l'an prochain.

Trois soirs au lieu de huit à Val-d’Or

À Val-d'Or le manque de bénévoles a forcé l'organisation à offrir le service pendant seulement trois soirs plutôt que les huit qui étaient prévus au départ.

En tout, 130 raccompagnements ont été réalisés par 110 bénévoles, pour un montant de 3700$ remis à l'Unité Domrémy.

« Normalement. on fait les huit soirs facilement avec les bénévoles, mais cette année, c’était extrêmement difficile d’avoir des bénévoles à cause de la COVID et de plusieurs autres facteurs. Puis il y a un soir où j’avais cinq équipes et elles se sont toutes décommandées la journée même. » — Une citation de Rachelle Guay, coordonnatrice de Nez rouge à Val-d'Or

Mme Guay fait également remarquer que le service était peu utilisé par les employés de grandes entreprises.

Il y a des endroits où ils payaient pour avoir des conducteurs qui font du raccompagnement, alors ç'a eu un gros impact aussi, le fait que des compagnies paient pour les raccompagnements. Mais je les comprends : si tu peux être payé, tu ne vas pas venir faire du raccompagnement gratuitement , signale-t-elle.

Rachelle Guay indique que son organisation analysera la situation afin de déterminer si elle sera de retour l'an prochain.