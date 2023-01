Cathy Cox, 10e députée du PC qui ne se représentera pas aux prochaines élections générales

La députée provinciale en a fait l'annonce dans un communiqué jeudi. C'est avec une immense reconnaissance et gratitude envers les familles Kildonan-River East que j'annonce aujourd'hui que je ne me représenterai pas aux élections , écrit-elle.

Elle estime que le moment est venu de se retirer de la vie publique et de profiter de moments plus précieux avec la famille et les amis .

Catherine Cox devient ainsi la dixième députée du Parti progressiste-conservateur, sur les 36 membres de cette formation politique siégeant à l’Assemblée législative, à ne pas se présenter aux élections de l’automne prochain.

Elle affirme qu’elle continuera à travailler pour bien représenter ses électeurs jusqu’à la fin de son mandat.

Lors des dernières élections en 2019, Mme Cox avait remporté plus de 61 % des votes dans Kildonan-River East, une circonscription située dans le nord de Winnipeg.

En 2016, la native de Winnipeg a été ministre du Développement durable sous le gouvernement de Brian Pallister.

Elle a aussi été ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine et ministre de la Condition féminine avant d’être exclue du cabinet par la nouvelle première ministre Heather Stefanson, en janvier 2022.

Dans son communiqué, Catherine Cox a remercié l'ancien premier ministre pour sa confiance, mais n'a pas mentionné le nom de Mme Stefanson.