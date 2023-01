Une famille gatinoise retient l’attention au Mondial de hockey junior

Imaginez parcourir les 1400 kilomètres qui séparent Gatineau d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, plusieurs fois en l'espace de deux semaines. C'est la réalité de Melanie Beauchamp, Sebastien Brassard ainsi que de leurs enfants Kéliane et Zakael, qui ont choisi de passer leur temps des Fêtes au Championnat du monde de hockey junior cette année.

La sympathique famille y encourage leur jeune pensionnaire des Olympiques de Gatineau, Marcel Marcel, qui s'aligne avec la Tchéquie. L'autre joueur hébergé dans leur domicile, Haakon Hänelt, devait lui aussi y participer en représentant l'Allemagne, mais une blessure l'a finalement empêché de prendre part au tournoi.

On n'a pas hésité à vouloir y aller, parce que c'est quand la prochaine fois qu'on va y voir des joueurs qu'on connaît? Et c'est quand même à proximité. Malgré les 14 heures de route, c'est accessible , explique Melanie Beauchamp.

Les Gatinois ont d'abord capté l'attention des caméras et des internautes lors du match de phase préliminaire entre la Tchéquie et la Suisse. Alors que les arbitres révisaient un but inscrit par Marcel, Zakael Brassard paraissait particulièrement nerveux. Lorsque le filet tchèque a finalement été annulé par les officiels, son court désespoir a soutiré un sourire à bien des téléspectateurs.

On recevait beaucoup de messages de nos amis pour dire qu'on passait à la télé. Je n'avais pas vu la réaction de Zakael avec les doigts croisés , rigole sa mère.

C'était très gênant des fois, mais c'est vraiment amusant d'être là , confie le jeune garçon.

Deux aller-retour plutôt qu'un

À l'issue de la ronde préliminaire, la famille Brassard-Beauchamp est revenue à Gatineau. Mais lorsque les Tchèques ont obtenu leur billet pour la grande finale face au Canada, il n'était pas question qu'ils ratent ce grand rendez-vous. Sebastien Brassard n'est toutefois pas de ce deuxième voyage, car il est de retour au travail.

Dès qu'ils ont fait le but en prolongation, hier, on s'est tous levés dans la maison pis j'ai dit à mon conjoint que moi je partais! J'ai monté les marches pour faire mon sac pis on est parti , raconte Mme Beauchamp.

« La première fois, c'était important d'y être. Là, c'est primordial. » — Une citation de Melanie Beauchamp, mère de la famille de pension de Marcel Marcel

Les Gatinois sont unanimes : malgré leur fierté d'être Canadiens, ils se rangeront derrière la Tchéquie et leur pensionnaire en action pour cette finale. Ils estiment que Marcel mérite de revenir avec une médaille d'or au cou avec ses performances des derniers jours.

Il a super bien joué. Je trouve que de match en match, il s'est démarqué de plus en plus. Il a toujours le sourire et aux mises au jeu, il est tout le temps en train de danser et chanter. C'est le fun de voir qu'il s'amuse malgré l'esprit de compétition , souligne Melanie Beauchamp.

Melanie, Kéliane et Zakael assisteront à la finale entre le Canada et la Tchéquie en direct d'Halifax. Photo : Gracieuseté : Melanie Beauchamp

J'ai doré la façon dont Marcel Marcel s'est comporté avec et sans la rondelle face aux meilleurs joueurs adverses. Il a eu un gros rôle sur l'avantage numérique et été très bon sur les mises au jeu , analyse pour sa part Louis Robitaille, le directeur général et entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau.

Les membres de l'organisation des Olympiques suivront d'ailleurs la finale avec attention, jeudi soir, puisqu'un autre de leurs joueurs, Zach Dean, fait partie de la formation canadienne.