Faute de personnel, l’hôpital de Dolbeau-Mistassini réoriente ses soins intensifs

Les patients nécessitant des soins intensifs à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini seront réorientés vers les hôpitaux de Roberval, Jonquière et Alma jusqu'au 10 janvier. C'est d'ailleurs le cas depuis le 29 décembre en raison de la fermeture de l'unité, faute de personnel.

La présidente régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Boivin, dénonce les fermetures répétées de certains départements à Dolbeau-Mistassini, mais aussi à Roberval.

Julie Boivin, présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est affilié à la FIQ Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le haut du lac pourrait très bien avoir des horaires de travail à quatre jours, et là, on nomme juste un exemple. Ça pourrait être autre chose. Il y a de l’autogestion des horaires qui a été instaurée et qui pourrait [être faite] là-bas. Il y a des solutions pour attirer les gens. Mais il faut les déployer rapidement pour combler ce déficit de main-d'œuvre , a-t-elle expliqué.

Conditions de travail

Selon elle, les conditions de travail sont beaucoup moins attrayantes dans ces secteurs depuis la création du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle invite d'ailleurs l'organisation à déployer des efforts pour renverser cette tendance.