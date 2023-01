Retour attendu du Tournoi pee-wee de Jonquière

Pour cette 57e édition, l'organisation a recommencé à zéro puisqu’elle a dû contacter chacune des équipes admissibles à participer et recruter de nouveaux bénévoles. Le Service de police de Saguenay (SPS) est toujours derrière l’organisation du tournoi.

La roue était complètement arrêtée, on ne se le cachera pas. La roue va recommencer et les équipes vont revenir. On est le tournoi pas mal avec l'une des meilleures réputations au Québec , a commenté le président Frédérick Cormier.

Une quarantaine d’équipes

Quarante-trois équipes participeront aux matchs, soit une dizaine d'équipes de moins que lors des dernières éditions. En plus des catégories habituelles, il aura aussi une classe pour le hockey scolaire. Les parties seront disputées au Palais des sports à Jonquière et au Foyer des loisirs dans le secteur d’Arvida.

Denis Boucher, directeur du service de police de Ville Saguenay, Frédérick Cormier, président du tournoi, André et Jacques Desmeules, les présidents d'honneur et Michel Thiffault, président de la Commission des sports et du plein air à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

En cette période où plusieurs scandales d’agressions sexuelles éclaboussent le monde du hockey, les policiers souhaitent faire de l’événement un lieu de sensibilisation pour les jeunes de 12 et 13 ans.

Chaque équipe sera rencontrée par un policier préventionniste pour discuter des bons comportements à adopter et du système judiciaire pour les adolescents.

C’est un tournoi fait par les policiers aussi, il faut toujours garder ça en tête. Pour nous, c’est une préoccupation constante. On veut que notre tournoi reste le plus blanc possible, que ce soit un tournoi pour les jeunes, pour l’amusement car on reste un tournoi M13 et on veut que les jeunes aient un bon souvenir et que rien n’éclabousse notre tournoi , souligne le président de l’événement, Frédérick Cormier.

C'est notre relève, les jeunes. C'est les adultes de demain. Il faut travailler avec eux autres. Les amener, prendre contact avec la police et savoir les services qu'on peut offrir , a renchéri le directeur du Service de police de Saguenay, Denis Boucher.

Des bénévoles de longue date

Parmi les dizaines de bénévoles figurent les frères André et Jacques Demeules, qui œuvrent au sein de l’organisation depuis les débuts il y a 56 ans.

Quand on a commencé à prendre le tournois pee-wee, c'était pour combattre la délinquance juvénile. C'était ça notre but en premier. Puis après ça, on allait dans les écoles, on parlait aux jeunes et on a continué comme ça , a souligné Jacques Desmeules.

Au total, 18 équipes en provenance de l'extérieur de la région participeront au tournoi.

D'après le reportage de Gilles Munger