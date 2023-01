La surpopulation des logements inquiète à la Municipalité régionale du Cap-Breton

Il n'y a aucun moyen de savoir combien de maisons de chambres il y a, mais le nombre augmente, assure Paul Burt, directeur des lois sur la construction, la planification et les permis de la municipalité.

Nous recevons de plus en plus de plaintes chaque jour , dit-il.

Certains propriétaires obtiennent des permis et respectent les codes du bâtiment et d'incendie, mais les plaintes croissantes révèlent que d'autres ne respectent pas les règles, dit le directeur.

Paul Burt, responsable de la construction, de la planification et des permis, affirme que la municipalité ne peut pas faire grand-chose pour trouver par elle-même les propriétaires sans scrupules. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Avec ce que nous savons , il y a des gens qui achètent des propriétés et n'y vivent pas, puis ils mettent une annonce pour remplir tous les espaces qu'ils peuvent, les greniers, les sous-sols et les salons , rapporte-t-il.

Il y a certainement de quoi s’inquiéter

Les logements se font rares surtout avec la hausse du nombre d’étudiants internationaux qui fréquentent l'Université du Cap-Breton à Sydney.

Incendie mortelle

Le mois dernier, un incendie a tué l'un de huit étudiants qui vivaient dans la moitié d'un duplex sur la rue Park.

Rajesh Kumar Gollapudi, est mort dans l'incendie. Il avait 33 ans et étudiait en analyse commerciale. Il laisse dans le deuil une femme et une fille en Inde.

Après l'incendie, l’Université a hébergé gratuitement les étudiants à l'hôtel Travelodge de Sydney jusqu'au 3 janvier. Ils sont depuis responsables de leur propre logement.

Habiter à l'hôtel par manque de logements

Deux des étudiants qui ont échappé à cet incendie ont choisi pour le moment de rester à l'hôtel plutôt que de retourner dans des logements surpeuplés à Sydney.

Après cet incident, nous ne voulons plus prendre de risque et retourner dans un endroit bondé , confie Siddharth Balachandar.

Siddharth Balachandar séjourne au Travelodge à Sydney, en Nouvelle-Écosse, après avoir été forcé de quitter le duplex qu'il louait avec sept autres étudiants étrangers à la suite d'un incendie qui a tué leur colocataire de 33 ans le mois dernier. Photo : Radio-Canada / Josefa Cameron

Pour le duplex, les 8 étudiants payaient chacun entre 300 $ et 350 $ par mois et ce n’est pas tout le monde qui avait une chambre. Maintenant, lui et son ami partagent une chambre pour 1000 $ par mois.

Nous ne voulons pas refaire l’erreur de prendre un endroit moins cher pour vivre, la sécurité est la priorité , dit-il.

Siddharth Balachandar espère pouvoir trouver un logement convenable lorsque d'autres étudiants partiront. Il travaille habituellement jusqu'à minuit à un centre d'appels de Sydney et il a besoin d'un logement deservi même tard par le transport en commun.

Le Travelodge à Sydney, en Nouvelle-Écosse, sert de logement temporaire à de nombreux étudiants étrangers qui arrivent pour le trimestre d'hiver à l'Université du Cap-Breton. Photo : Radio-Canada / Josefa Cameron

Il rapporte que le Travelodge regorge d'étudiants internationaux à la recherche d'hébergement, surtout depuis l’arrivée des étudiants pour la session d'hiver.

Ils n'auraient pas dû recruter autant d'étudiants ici. En gros, il n'y a plus d'emplois et il n'y a plus de logement , dit-il. Pourquoi accepter autant d’étudiants ?

La cause l’incendie fait toujours l'objet d'une enquête.

Paul Burt dit que le logement de la rue Park était peut-être conforme au code, mais il symbolise un problème croissant.

La municipalité a envoyé du personnel à l'université pour parler aux étudiants de leurs droits et des lois sur la location, mais elle est limitée dans ses recours pour trouver les propriétaires sans scrupules.

Nous comptons sur le public et les locataires pour être au courant , admet Paul Burt. Ils doivent porter plainte lorsqu'ils soupçonnent qu'il y a un problème.

Le chef des pompiers de la Municipalité régionale de Sydney, Michael Seth, dit qu'il craint que les logements surpeuplés ne soient l'une des causes des incendies plus fréquents, mais il n'a pas encore de données concrètes à ce sujet. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

L'année dernière, le chef des pompiers Michael Seth a dit qu'il avait fait face à plus d'incendies mortels au cours des deux dernières années à la Municipalité qu'il ne l'avait fait au cours de ses 30 années de carrière.

C’est toujours vrai , dit-il. Nous devons enquêter pour savoir pourquoi c’est le cas. Michael Seth craint que les logements surpeuplés soient une des raisons.

Il soupçonne aussi le parc immobilier vieillissant, construit selon les anciens codes de prévention des incendies, de contribuer au problème.

La Municipalité régionale du Cap-Breton a lancé un appel d'offres pour un logiciel qui aidera le service d’incendie à suivre les emplacements et les causes des feux, mais elle n'a pas encore sélectionné de fournisseur.