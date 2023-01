Qui sont les élus bloquant l’élection d’un président de la Chambre des représentants?

Des trumpistes « anti-Kevin » [McCarthy] et des républicains antiestablishment : une vingtaine d'élus empêchent l'élection d'un président à la Chambre américaine des représentants depuis trois jours.

Tous membres de la frange la plus conservatrice du Parti républicain, ces élus n'ont pas pour autant les mêmes raisons d'empêcher l'élu de Californie Kevin McCarthy d'accéder au perchoir, et certains pourraient se montrer plus acharnés que d'autres.

Tour d'horizon de leurs profils et de leurs demandes.

Le représentant républicain de la Californie Kevin McCarthy (gauche) n'arrive pas depuis mardi à récolter les 218 voix nécessaires pour devenir président de la Chambre basse du Congrès. Photo : Getty Images / Chip Somodevilla

Les ultraconservateurs

Accusant le Congrès américain de se plier aux intérêts des lobbyistes et de l'establishment de Washington, une poignée d'élus ultraconservateurs se sont donné pour mission de changer radicalement la façon dont l'institution opère.

Ils voient d'un mauvais œil la nomination de Kevin McCarthy, membre de l'état-major républicain depuis plus de 10 ans, mais ont semblé prêts, ces derniers jours, à négocier.

Je suis ouvert à tout ce qui me donnera le pouvoir de défendre mes électeurs contre cette ville maudite , déclarait l'élu du Texas Chip Roy, faisant référence à la capitale fédérale.

Un processus pour faciliter l'éviction du président, des sièges dans des commissions clés... Kevin McCarthy a accédé à certaines de leurs demandes lors de tractations nocturnes mercredi, sans que ce groupe n'indique si cela influencerait leur vote.

Les anti-Kevin

Il y a les Never Kevin , ces élus qui se sont engagés à ne jamais voter pour l'élu de Californie, en qui ils disent ne pas avoir confiance.

C'est un type désespéré, qui perd des voix à chaque tour , a taclé le turbulent élu de Floride, Matt Gaetz, très actif dans l'hémicycle pour s'assurer que l'opposition envers Kevin McCarthy perdure.

« Je suis prêt à voter toute la nuit, toute la semaine, tout le mois, et ça ne sera jamais pour lui. » — Une citation de Matt Gaetz, élu de Floride

Très proches de Donald Trump, ces électrons libres ont pour autant refusé de se plier à l'appel de l'ancien président à rentrer dans le rang.

Le président devrait dire à Kevin McCarthy qu'il n'a pas les voix nécessaires et qu'il doit retirer sa candidature , a rétorqué l'élue Lauren Boebert dans l'hémicycle.

Des représentants républicains, dont Matt Gaetz et Andy Biggs, opposés à l'élection de Kevin McCarthy, discutent avant le vote. Photo : Getty Images / OLIVIER DOULIERY

Miser sur les négociations

L'équation pour les républicains soutenant Kevin McCarthy, l'immense majorité du groupe parlementaire, est de déterminer combien parmi ces 20 élus seraient prêts à négocier.

La nouvelle majorité des républicains à la Chambre est si mince qu'ils ne peuvent pas se permettre plus de quatre défections.

Même si un président venait à être élu, l'opposition acharnée de ce noyau dur préfigure des guerres ouvertes sur une litanie de sujets durant les deux prochaines années, tant la majorité des républicains à la Chambre est ténue.

Au menu notamment, le déblocage d'enveloppes supplémentaires pour l'Ukraine, le relèvement du plafond de la dette publique américaine et le financement de l'État fédéral.