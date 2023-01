Pourquoi tant de femmes sont-elles passionnées d’histoires de crimes réels?

La passion d’un nombre grandissant de femmes pour des balados et vidéos qui racontent des histoires de crimes réels (« true crime », en anglais) a été scrutée à la loupe par une sociologue britanno-colombienne.

Kathleen Rodgers, professeure de sociologie à l’Université de la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, s’est d’abord intéressée au genre en écoutant des balados sur des crimes réels.

La sociologue explique qu’elle a constaté la popularité grandissante du documentaire criminel et du nombre de forums d’amateurs en ligne, ainsi que des communautés forgées par cet intérêt commun.

Kathleen Rodgers, professeure à l'Université de la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique. Photo : Offerte par Mitch Huttema/Université de la vallée du Fraser

Les gens aiment les histoires et les documentaires criminels sont les meilleures histoires. Il y a du mystère, un crime, des méchants et la justice , souligne Katherine Rodgers.

Sa curiosité piquée, elle a décidé d’approfondir le sujet et c’est devenu une obsession professionnelle , confie-t-elle.

Les forums d’amateurs d'histoires de crimes réels

Katherine Rodgers a choisi de concentrer ses recherches sur les balados qui racontent des histoires criminelles inspirées de faits réels et sur les communautés d’amateurs créées autour des balados qui deviennent de véritables pôles de débat et de militantisme.

Pour jauger la réaction des auditeurs aux meurtres sordides qui leur sont racontés, Kathleen Rodgers a choisi le balado très populaire My Favorite Murder.

Elle raconte que les amateurs du balado, une majorité de femmes, se retrouvent dans des forums sur Facebook, Twitter et Reddit pour échanger sur les histoires de crimes entendues, partager leurs expériences et militer contre le blâme des victimes.

La professeure a aussi remarqué que beaucoup utilisent des mèmes, des farces et des histoires personnelles pour gérer les émotions soulevées par les balados de crimes réels.

Sécurité personnelle

Des femmes disent échanger des conseils de sécurité personnelle sur des forums d'amateurs d'histoires de crimes réels. Photo : Getty Images / Sébastien THOMAS - STH Photograp

La sociologue, qui a publié un article (en anglais) sur ses constats  (Nouvelle fenêtre) , souligne que beaucoup de femmes membres de ces forums mettent l'accent sur la sécurité personnelle et partagent également entre elles des conseils de sécurité, notamment sur des arrêts d’autobus et des personnes suspectes à éviter.

« J’ai réalisé que la source de mon intérêt et de celles des autres femmes était la même : la peur de la violence que les femmes vivent au quotidien. » — Une citation de Katherine Rogers, sociologue, Université de la vallée du Fraser

Même son de cloche pour Victoria Charlton, une animatrice de documentaires criminels sur les médias sociaux et à la télévision.

Je pense que c'est [les documentaires criminels] un moyen un peu pour nous d'apprendre à être prudent. Ça nous fait peur aussi, mais en même temps on peut tirer des leçons de certaines histoires. C'est ce qu'aiment mes abonnées.

« Une mère, puis sa fille sont venues me dire merci. La mère a dit : ''Merci, tu sais, grâce à toi, ma fille est plus prudente, j'aime ça qu'elle regarde tes histoires pour qu'elle se rende compte du danger réel''. » — Une citation de Victoria Charlton, animatrice de documentaires criminels

D'une passion individuelle à des milliers d'abonnés

La chaîne YouTube de Victoria Charlton a 692 000 abonnés. Photo : YouTube/Victoria Charlton

Victoria Charlton, 30 ans, a découvert sa passion pour les histoires de crimes réels il y a une dizaine d’années, alors qu’elle habitait au Mexique.

Elle s’est d’abord intéressée au cas d’Elisa Lam, une touriste canadienne dont le cadavre a été retrouvé dans un réservoir d'eau d'un hôtel du centre-ville de Los Angeles, en 2013. Je suis devenue super obsédée par cette histoire, je faisais beaucoup de recherches et j'écrivais sur des forums.

« Finalement, comme il n’y avait rien en français sur le « true crime », il n’y avait pas de youtubeur, pas vraiment de podcasts à cette époque-là, donc je me suis dite : ''Ah ben moi, je vais raconter cette histoire-là qui m’a obsédée, en français, sur ma chaîne YouTube.'' » — Une citation de Victoria Charlton, animatrice de documentaires criminels

Puis j'ai vraiment aimé ça. Tu sais faire mes recherches et raconter l'histoire dans mes mots, puis c'est ça que j'ai décidé de faire par la suite.

Depuis quatre ans déjà, Victoria Charlton travaille à temps plein à raconter des histoires de crimes. Elle a environ 692 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, ainsi que des comptes Instagram et Facebook et son propre site web. Elle a publié quatre livres et enregistré des émissions de télévision.

Profiter du malheur des autres?

Victoria Charlton est bien consciente que certains critiques des documentaires criminels accusent les producteurs de contenu de profiter du malheur des autres.

L’animatrice rétorque que beaucoup de familles la contactent directement pour lui demander de raconter l’histoire de leur frère ou sœur disparus. Je pense que ça aide ces familles-là que j'en parle. Je donne de la visibilité à ces affaires-là.

Sur sa chaîne YouTube, l’animatrice a récemment commencé à faire des entrevues avec des victimes de crimes.

Je voulais donner la parole aux victimes, ce n’est pas moi qui raconte leur histoire, elles la racontent elles-mêmes.

Avec des informations de Bethany Lindsay