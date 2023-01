Le film Gran Turismo, avec Orlando Bloom, se dévoile dans une vidéo 

Sony a dévoilé mercredi un premier aperçu du film Gran Turismo, adaptation pour le grand écran de la série de jeux vidéo du même nom. On peut y voir les acteurs Archie Madekwe, Orlando Bloom et David Harbour sur le bord d’une piste de course, avec des prises de vues spectaculaires de voitures en action.

Les images ont été dévoilées lors du Consumer Electronics Show (CES), grand-messe de la technologie qui se tient jusqu’à dimanche à Las Vegas. Le réalisateur sud-africain Neill Blomkamp (District 9, Chappie) était sur place pour expliquer comment la technologie l’a aidé à capter certaines images.

Gran Turismo a été tourné avec des caméras Sony Venice 2 de résolution IMAX équipées d’un système permettant de détacher le capteur d’image du reste de l’appareil, afin de l’insérer dans de très petits endroits, comme l’intérieur d’une voiture de course. La technologie, utilisée dans des avions de chasse pour Top Gun: Maverick, a permis de recueillir des points de vue inédits qui se rapprochent de l’expérience du jeu vidéo.

Basé sur une histoire vraie, le film Gran Turismo suivra le jeune joueur (Archie Madekwe) dont les aptitudes lui permettent de remporter une série de compétitions de jeux vidéo organisées par Nissan afin de devenir un véritable pilote automobile. L’intrigue est inspirée de l’histoire du pilote automobile Jann Mardenborough.

Lancée en 1997, Gran Turismo est l’une des séries de jeux vidéo de course automobile les plus populaires, aux côtés d’autres poids lourds comme Need for Speed. Ces titres se sont vendus à plus de 80 millions d’exemplaires partout dans le monde. Le dernier de la série, Gran Turismo 7, est sorti en mars 2022.

La sortie du long métrage est prévue pour le 11 avril.