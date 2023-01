La GRC de Maidstone met en garde le public contre la sextorsion impliquant des jeunes

Le détachement de Maidstone de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Saskatchewan enquête sur trois cas d'escroquerie et de sextorsion impliquant des adolescents et des jeunes hommes âgés de 14 à 30 ans.

Selon la police, les escrocs se présentent comme des jeunes femmes sur des plateformes comme Facebook, Snapchat et Instagram et incitent les victimes à envoyer des photos nues d'elles-mêmes. Ensuite, ils demandent de l'argent et menacent de partager les photos avec les contacts de la victime.

Des signalements d'hameçonnage ont été faits entre octobre et décembre, selon la GRC .

Le mode de fonctionnement des escrocs semble définitivement être similaire. Ils essaient d'établir une relation générale, envoient des images sensibles à la victime, puis l'incitent à leur renvoyer des images intimes , déclare Noah Devine, de la GRC de Maidstone.

Actuellement, Noah Devine ne peut ni confirmer ni nier si les trois enquêtes sont liées. Les noms des trois victimes demeurent confidentiels. Toutefois, les victimes ne semblent pas se connaître, affirme-t-il.

Il demande aux internautes d'être vigilants lorsqu'ils reçoivent un message texte non sollicité. Ainsi, il suggère de faire des recherches sur Internet pour voir si la personne qui les a contactés affiche régulièrement des messages et des photos.

Selon la police, les escrocs se présentent comme des jeunes femmes sur des plateformes comme Facebook, Snapchat et Instagram et incitent les victimes à envoyer des photos nues d'elles-mêmes. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

Selon lui, il faut se méfier de toute personne qui est un nouvel utilisateur de la plateforme sur laquelle elle communique, ainsi que des personnes qui n'ont pas d'historique en ligne.

Téléchargez l'image de leur photo de profil, puis téléchargez-la sur images.google.com. Et vous pouvez voir où elle peut exister sur le web. Donc si vous voyez la même photo de profil partout sur le web, c'est certainement une arnaque , prévient Noah Devine.

Au cours des cinq premiers mois de 2022, la police de Calgary a reçu 48 rapports de sextorsion, concernant principalement des adolescents pris pour cible.

Le professeur de technologie et de médias éducatifs de l'Université de Regina, Alec Couros, a indiqué que les arnaqueurs ont utilisé sa photo, sans son consentement, pendant 15 années pour entamer une relation en ligne et pour demander de l'argent à la victime.

Mes photos ont été utilisées dans des milliers de cas d'escroquerie dans le monde entier, et elles ont été utilisées principalement contre des femmes d'âge moyen , note le professeur Couros.

Le professeur de technologie et de médias éducatifs de l'Université de Regina, Alec Couros estime que les arnaqueurs utilisent souvent des images d'un modèle Instagram ou d'une actrice de film pornographique pour adultes. Photo : Fournie par Alec Couros

Alec Couros estime que les arnaqueurs utilisent souvent des images d'un modèle Instagram ou d'une actrice de film pornographique.

« Les auteurs de ces crimes se trouvent très probablement à l'extérieur du Canada et hors de la juridiction de nos organismes juridiques. Il devient donc très difficile pour la GRC et la police locale de faire quoi que ce soit à ce sujet. » — Une citation de Alec Couros, professeur de technologie et de médias éducatifs de l'Université de Regina

De son côté, le directeur de l'éducation chez MediaSmarts, Matthew Johnson, pense que dans deux cas sur trois, la victime connaît l'auteur.

Matthew Johnson est le directeur de l'éducation chez MediaSmarts, une organisation nationale de recherche et d'éducation qui promeut l'éducation aux médias numériques auprès des jeunes. Photo : MediaSmarts

Pour Matthew Johnson, la sextorsion est inhabituelle dans la mesure où les cibles habituelles sont les jeunes hommes et les adolescents, alors que dans d'autres cas d'exploitation sexuelle, ce sont plutôt les jeunes femmes qui sont visées.

Les jeunes LGBTQ sont plus souvent visés, et il est évident qu'ils sont plus susceptibles d'être extorqués, en particulier s'ils ont une famille avec laquelle ils n'ont peut-être pas partagé leur orientation ou leur identité sexuelle. Ou s'ils vivent dans une communauté où ils ne se sentent pas toujours à l'aise pour afficher publiquement leur identité , souligne Matthew Johnson.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti