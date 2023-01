Jason Momoa reçoit un médaillon perlé confectionné par une artiste fransaskoise métisse

Christine Tournier, une artiste fransaskoise et métisse, a réalisé un médaillon en perles pour la vedette hollywoodienne Jason Momoa. L'acteur américain, qui est connu pour avoir incarné au cinéma le rôle du super héros Aquaman, s'est dit heureux de ce cadeau.

Tout est parti d'une émission de télévision intitulée See qui met en vedette Jason Momoa. Clint Rudderham, un ami malvoyant de Christine Tournier, a été choisi pour participer au tournage de cette émission à Toronto.

C’est alors que la femme de Clint Rudderham, Colleen Rudderham, a vu l'occasion d'offrir à Jason Momoa un cadeau unique qui représenterait sa culture autochtone. Elle a demandé à Christine Tournier de fabriquer un médaillon en perles sur mesure.

La conception sur mesure de ce médaillon en perles intègre la culture autochtone. Photo : Christine Tournier

Tous trois ont ainsi imaginé un motif qui représenterait les cultures autochtones et mettrait en valeur Hawaï, d'où l’acteur est originaire.

L’artiste a incorporé des symboles et des motifs autochtones et hawaïens dans son œuvre. La brodeuse de perles originaire de Saint-Louis, en Saskatchewan, a ainsi eu l'occasion de mettre en valeur ses œuvres d'art.

La tortue fait partie des traditions autochtones sur la terre et le sol, et il y a un aigle, un tipi. Puis, il y avait une fleur originaire d'Hawaï et un arc-en-ciel , explique Christine Tournier.

Christine Tournier aspire à faire découvrir aux gens l'art, la culture et le patrimoine autochtones par le biais de la mode. Photo : Christine Tournier

Christine Tournier se dit satisfaite du médaillon, dont la réalisation lui a pris plusieurs jours.

Elle ajoute qu'elle est particulièrement enthousiaste à l'idée de faire quelque chose pour la vedette hollywoodienne de la série télévisée See. Cette série qui traite d'un futur où tout le monde est aveugle a engagé des acteurs malvoyants ou aveugles et a également travaillé avec des consultants aveugles, une démarche qu'elle a trouvée significative.

Christine Tournier a lancé son entreprise d'art vestimentaire, SS River Designs, pour mettre en valeur sa culture française et métisse.

Elle aspire à faire découvrir au public l'art, la culture et le patrimoine par le biais de la mode.

Avec les informations de Louise BigEagle