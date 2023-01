Une autre vocation pour l’ancienne école de Saint-Elzéar-de-Bonaventure

En avril dernier, les élus ont adopté une résolution pour acquérir l'établissement scolaire pour la somme de 20 000 $. Le projet était alors d’en faire un centre communautaire et d’y déménager l’hôtel de ville.

La mairesse Paquerette Poirier Saint-Elzéar-de-Bonaventure indique que les plans ont changé en raison notamment de la pénurie de logements qui frappe le village comme beaucoup d’autres communautés de la Gaspésie. I

l n’y a plus aucune maison à vendre pour de jeunes familles dans la petite municipalité d’un peu plus de 460 habitants, selon Mme Poirier. D’autre part, la mairesse indique recevoir plusieurs appels d’aînés qui vendraient leur maison s’ils pouvaient obtenir un appartement dans l’ancienne école.

Elle fait le pari qu’en aménageant des logements pour les aînés, des travailleurs de l’usine de sciage et de nouvelles familles s’installeront au village. Paquerette Poirier estime que cet objectif d’augmenter la population est intrinsèquement lié à la vitalité de son village. C’est, dit-elle, une roue qui tourne. Si on a des gens, on va avoir des services, si on a des services, on attire plus de gens.

En attendant, Mme Poirier a plusieurs défis devant elle en 2023 dont la mise à niveau du réseau d’aqueduc. Les habitants du village doivent faire bouillir l’eau depuis trois ans.

La mairesse espère que l’installation d’un système de chloration de l’eau se fera au cours de la prochaine année. Il en va de même pour la téléphonie cellulaire. Le village souhaite être enfin branché pour son 100e anniversaire.

Avec la collaboration de Roxanne Langlois