Une résidence pour personnes autonomes ravagée par les flammes à Clair au N.-B.

L’incendie s’est déclaré vers 6 h 30.

Le directeur du service d’incendie du Haut-Madawaska, Maurice Boutot, indique que les pompiers ont dû combattre le feu pendant environ deux heures.

Maurice Boutot, directeur de Service d’incendie du Haut-Madawaska Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Dans les années qu'il [l'édifice] a été construit, il y avait, on appelle ça un mur coupe feu, qui était obligatoire [...] C'est le mur coupe feu qui a empêché la propagation dans l'autre bâtiment. On l'a attaqué par le toit pour cette partie avant et c'est là qu'on a réussi à contrôler la flamme , explique-t-il.

L’édifice est une perte totale, selon le service d’incendie.

Il n'y a eu aucun blessé. Des résidents ont été installés au Foyer Sonia-Lisa, à Baker-Brook.

C'est le cas de Nancy et Armand Picard, qui ont malheureusement tout perdu.

C'est des souvenirs, mais on pourra jamais les ravoir. Mais c'est là pareil dans la tête , dit Nancy Picard.

La cause de l’incendie est inconnue pour le moment et une enquête est en cours.