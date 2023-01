COVID-19 : les Albertains âgés de 5 à 11 ans peuvent recevoir un vaccin bivalent

Nassima Way

Nassima Way

Depuis jeudi matin, les parents et tuteurs albertains peuvent prendre rendez-vous pour que les enfants de cinq à onze ans reçoivent une dose de rappel du vaccin bivalent de Pfizer qui cible les sous-variants B4.4 et BA.5 d’Omicron.

Cette dose ne sera pas offerte en pharmacie. Le médecin-hygiéniste en chef de la province, le Dr Mark Joffe, a écrit sur son compte Twitter que les doses seront administrées dans les cliniques de vaccination de Services de santé Alberta .

Les Albertains peuvent appeler Health Link en composant le 811 pour prendre rendez-vous , précise un gazouillis du Dr Mark Joffe.

Dans un communiqué publié en décembre 2022, Santé Canada a expliqué qu'utiliser ce vaccin comme dose de rappel chez les enfants de cinq à onze ans est sûr et efficace, et que les bienfaits l'emportent sur tout risque possible.

Jusqu’à présent, 4,7 % des Albertains de cinq à onze ans ont reçu une dose de rappel monovalent, indique le site Internet de la province. Par ailleurs, 51,9 % en ont reçu une dose et 38,8 % en ont reçu une deuxième, depuis le début de la campagne de vaccination.

Novavax maintenant disponible pour les adolescents

La province a aussi autorisé la vaccination au Nuvaxovid de Novavax pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans. Les Albertains admissibles dans cette tranche d’âge peuvent le recevoir en série primaire ou en dose de rappel.

Selon Santé Canada, lors des essais cliniques, il a pu protéger à 90 % les participants de 18 ans et plus contre la COVID-19, et il a pu protéger les participants de 12 à 17 ans à 80 %.

Le vaccin de Novavax, à base de protéines, est le premier du genre à être approuvé au Canada. Santé Canada l'a homologué en février 2022. Photo : Reuters / Dado Ruvic

Le vaccin doit être administré en deux doses dans un intervalle de 21 jours entre la première et la seconde dose, en série primaire. En raison du nombre limité de doses, le Novavax ne sera administré que sur rendez-vous et seulement dans les cliniques de vaccinations de Services de santé Alberta , écrit le Dr Mark Joffe dans un gazouillis.

Vaccination contre la grippe encouragée

Les enfants et adolescents peuvent aussi recevoir leur vaccin contre la grippe au moment de leur rendez-vous dans les cliniques provinciales de vaccination contre la COVID-19. L’hôpital pour enfants de l’Alberta continue d'admettre un nombre élevé de patients en raison d’infections au virus respiratoire syncytial (VRS), de la grippe et de la COVID-19.

Un abri chauffé sera disponible aux heures de pointe à l'extérieur de l'hôpital pour enfants afin que les parents n'aient pas à attendre à l'extérieur. Photo : CBC / Photo soumise

Les services d’urgence s'attendent d'ailleurs à recevoir 200 visites par jour. Une petite accalmie par rapport à novembre 2022, où il y avait plus de 300 visites par jour.

Dans un courriel, Services de santé Alberta écrit que le taux d'hospitalisations dépasse les 100 % de la capacité tandis que celui dans l’unité des soins intensifs est légèrement inférieur à 100 %.