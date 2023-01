Un homme arrêté pour avoir tabassé une aînée de Thetford Mines

Le Service de police de Thetford Mines a confirmé l'information jeudi par voie de communiqué.

Selon le récit des policiers, les autorités ont reçu un appel d'urgence vers 18 h, lundi. À leur arrivée sur place, les policiers ont trouvé une victime portant des marques de violence. Cette dernière avait de multiples ecchymoses et enflures à la suite de coups de poing et de pied reçus au visage et sur le corps de la part du suspect , indique la police. La victime aurait aussi été étranglée.

Après un échange avec les policiers, la femme a été transportée au Centre hospitalier de Thetford Mines. Sa vie n'a jamais été en danger.

Les enquêteurs du service de police ont par la suite procédé à l'arrestation de Gilles Perron, 58 ans, lui aussi résident de Thetford Mines. Ce dernier a comparu brièvement mardi et demeure détenu jusqu'à nouvel ordre.

Lourd passé

Perron a été accusé de tentative de meurtre, de voies de fait graves causant des lésions et d'avoir proféré des menaces de mort.

Connu des milieux policiers, l'accusé comparaîtra au palais de justice de Québec, le lundi 9 janvier.

Au début des années 90, l'homme avait plaidé coupable à trois reprises à des accusations d'agression armée.

Avec la collaboration d'Audrey Paris