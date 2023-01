La N.-É. doit augmenter le salaire minimum plus vite, selon un nouveau rapport

Un nouveau rapport indique que la Nouvelle-Écosse devrait augmenter son salaire minimum plus rapidement.

Le salaire minimum de la province est de 13,60 $ l'heure depuis octobre 2022, mais le rapport indique que le salaire devrait être de 15 $ d'ici octobre 2023.

Le rapport annuel, rédigé par le comité d'examen du salaire minimum de la Nouvelle-Écosse et publié jeudi, propose quelques augmentations au cours de l’année.

Une hausse de 90 cents le 1er avril et de 50 cents supplémentaires le 1er octobre.

Le comité croit que ces hausses sont nécessaires pour attirer et retenir les travailleurs, s'adapter à l’inflation et rattraper la majorité des provinces et territoires au Canada.

Les prix des aliments ont augmenté en moyenne de 11,4% selon Statistique Canada depuis octobre 2021. Photo : iStock / sergeyryzhov

En décembre dernier, le comité recommandait des augmentations progressives qui feraient en sorte que le salaire minimum atteigne 15 $ le 1er avril 2024, ce mois-ci il suggère d’accélérer les choses.

Le rapport de cette année suggère également que le salaire minimum soit ajusté chaque 1er avril par la variation en pourcentage de l'indice national annuel projeté des prix à la consommation (IPC) pour l'année civile précédente, plus un pour cent supplémentaire .

Consultation du gouvernement provincial

Le gouvernement provincial compte s’entretenir avec ses partenaires communautaires avant de prendre une décision.

Jill Balser, députée de Digby-Annapolis et ministre du Travail, des Compétences et de l'Immigration en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

Nous remercions le comité pour son travail important, car le salaire minimum a un impact sur les Néo-Écossais dans toutes les régions de la province , dit Jill Balser, ministre du Travail, des Compétences et de l'Immigration.

Alors que nous décidons de la voie à suivre, il est important d'adopter une approche équilibrée et de tenir compte des répercussions sur les employeurs et les employés.

Elle reconnaît que tous les Néo-Écossais continuent de faire face à la hausse du coût de la vie et à l'inflation et elle dit que ça sera pris en compte lors de sa réflexion.