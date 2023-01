Voyager avec Marine Atlantique, le cauchemar d’un propriétaire de chien d’assistance

Jean-Guy Dubuc souffre de stress post-traumatique et dépend de sa chienne d’assistance, Posey, pour gérer son anxiété et ses épisodes dépressifs.

Voyager sans elle? Non, c’est impossible , affirme l'ancien combattant.

Celui qui réside à Grand Falls-Windsor, à Terre-Neuve, planifie un voyage ce mois-ci à Halifax en Nouvelle-Écosse pour voir son fils et son nouveau bébé. Il partira ensuite en vacances en Californie.

Si la réservation de billets d’avion avec deux compagnies aériennes s’est effectuée sans problème, acheter des billets pour le traversier de Marine Atlantique a été un véritable cauchemar.

Pour voyager avec sa chienne d’assistance, Air Canada et United Airlines ont demandé à Jean-Guy Dubuc de remplir une déclaration confirmant que son animal est vacciné et qu’il ne créera pas de problèmes dans l’avion.

Ça a pris peut-être une demi-heure [après l’envoi des formulaires], puis mon chien était accepté. Même les sièges étaient sélectionnés , raconte Jean-Guy Dubuc.

Les traversiers de la société de la Couronne, Marine Atlantique, relient l'île de Terre-Neuve et le Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté/Marine Atlantique

Le processus chez Marine Atlantique a été plus acrimonieux. Pendant plus d’une semaine, Jean-Guy Dubuc a envoyé une série de courriels et fait plusieurs appels à la société de la Couronne, qui n’était pas satisfaite que sa chienne fût bel et bien un animal de service avec une certification.

Pourtant, Jean-Guy Dubuc lui avait envoyé une carte d’identité montrant la photo et le nom de la chienne et de son propriétaire. Il lui avait aussi transmis un certificat et un reçu montrant que Posey avait suivi une formation certifiée au Kansas.

Frustré, Jean-Guy Dubuc a appelé le service à la clientèle, la fin de semaine dernière, qui lui a recommandé de réserver une cabine adaptée aux animaux de compagnie.

Ma chienne, ce n’est pas un pet [animal domestique], c’est un chien de service. Elle a été entraînée pour être en public. Elle est certifiée , affirme Jean-Guy Dubuc. Ça me stresse au bout. J’ai des problèmes d'anxiété, alors ça, ça n'aide pas pantoute.

Darrell Mercer est porte-parole de Marine Atlantique. Photo : CBC/Bruce Tilley

Darrell Mercer, porte-parole de Marine Atlantique, explique que le transporteur suit les directives de l'Office des transports du Canada en demandant aux passagers une carte d'identité ou un autre document délivré par une organisation ou une personne spécialisée dans le dressage des chiens d'assistance.

Ce document doit permettre d'identifier la personne handicapée et doit confirmer que le chien a été formé pour accomplir une tâche spécifique visant à aider la personne handicapée, affirme le porte-parole.

Problème de certifications frauduleuses

Darrell Mercer a soutenu, jeudi en matinée, que les documents fournis par Jean-Guy Dubuc ne contiennent pas suffisamment de renseignements concernant la formation donnée à sa chienne.

Dans un courriel, il a expliqué qu’en temps normal, les personnes voyageant avec un chien d’assistance remettent à Marine Atlantique une lettre détaillant la certification du chien, ainsi que la date de la formation et la raison pour laquelle la personne utilise un animal de service.

Malheureusement, il y a eu des situations dans le passé où des certifications frauduleuses ont été présentées et nous avons eu des incidents avec d'autres passagers , explique M. Mercer.

Selon lui, Marine Atlantique a dû retravailler ses règles, parce que des passagers avaient été mordus par des chiens dont le propriétaire avait soumis au transporteur des documents falsifiés.

Jeudi matin, Marine Atlantique a demandé à Jean-Guy Dubuc une lettre signée par le formateur ayant dressé son chien, au Kansas. Croyant avoir déjà rempli tous les critères de Marine Atlantique, M. Dubuc a contacté Radio-Canada en dernier recours.

Le transporteur a finalement changé d'idée, revérifiant le dossier et donnant le feu vert à Jean-Guy Dubuc et à sa chienne.

Les documents étaient différents de ceux que nous recevons habituellement , a précisé Darrell Mercer, au micro de Radio-Canada. On a fait une revérification , a-t-il affirmé, en ajoutant qu’une exception avait été faite, fondée sur la bonne foi .

Rejoint au téléphone, jeudi après-midi, Jean-Guy Dubuc a reconnu que Marine Atlantique doit vérifier les certifications des chiens d’assistance, mais a soutenu que sa politique doit être révisée.