Apple se tourne vers l’intelligence artificielle pour la narration de livres audio

L’entreprise américaine croit que cette fonctionnalité aidera les autrices et auteurs indépendants qui pourraient ne pas être en mesure de convertir leurs titres en livres audio en raison du coût et de la complexité de la production.

Pour l’instant, seulement quelques livres audio sont lus par des voix générées par l’IA sur la plateforme Apple Books, offerte exclusivement en anglais pour le moment. Les titres peuvent être trouvés en tapant « Al narration » dans la barre de recherche de l’application.

Apple propose quatre voix dans les catégories soprano et baryton : Madison et Jackson (romance et fiction) ; Helena et Mitchell (développement personnel et non-fiction).

La narration numérique Apple Books associe une technologie de synthèse vocale avancée à un travail important d’équipes de linguistes, de spécialistes du contrôle qualité et de spécialistes d’ingénierie du son pour produire des livres audio de haute qualité à partir d’un fichier ebook. Apple est depuis longtemps à l’avant-garde de la technologie vocale innovante et l’a maintenant adaptée à la lecture longue durée, en collaboration avec des maisons d’édition, des auteurs et autrices, ainsi que des narrateurs et narratrices , a déclaré Apple sur son site web.

Apple offre maintenant des livres lus par une voix numérique. Photo : Capture d'écran Apple.com

Une décision qui soulève plusieurs questions

Bien que le géant justifie sa décision par une volonté d’aider les écrivaines et écrivains indépendants, plusieurs questions restent en suspens, notamment quant à l’avenir des narrations dites humaines dans ce marché en pleine progression.

Selon des chiffres du quotidien britannique The Guardian, l'année dernière, les ventes de livres audio ont bondi de 25 %, rapportant plus de 1,5 milliard de dollars américains (2 milliards de dollars canadiens). Les spécialistes estiment que le marché mondial pourrait représenter plus de 35 milliards de dollars américains (47 milliards de dollars canadiens) d'ici 2030.

En entrevue avec le média britannique, David Caron, coproducteur chez ECW, plus grand éditeur de livres audio du Canada, a rappelé toute l’importance que peut avoir l’effet d’une bonne narration.

Le narrateur ou la narratrice apporte une toute nouvelle gamme d'art dans la création de livres audio, et nous pensons que c'est une chose puissante. La narration crée quelque chose qui est différent du livre imprimé, mais qui ajoute de la valeur en tant que forme d'art. Quand on a une écriture vraiment excellente et une narration vraiment talentueuse, on arrive à quelque chose de spécial. Cela vaut la peine d'investir dedans , a-t-il déclaré au Guardian.

De plus, plusieurs artistes qui se spécialisent en narration risquent de perdre leur gagne-pain si des voix numériques les remplacent progressivement. Mais de l’autre côté, la production d'un livre audio avec une voix humaine peut prendre des semaines et coûter des milliers de dollars aux maisons d’édition. L'attrait de l'IA promet de réduire considérablement ces coûts.

Dans tous les cas, une chose est certaine : la direction prise par Apple sera déterminante pour l’avenir des livres audio. Comme pour d’autres générateurs alimentés par l’IA, DALL-E 2 et ChatGPT, par exemple, cette technologie ouvre la porte à un monde de possibilités, mais aussi une panoplie de questions éthiques et économiques.