La famille du détenu mort à Bordeaux veut une enquête sur le racisme en milieu carcéral

La Coalition rouge, un organisme à but non lucratif dont l'un des objectifs est d'éliminer la pratique du profilage racial et du racisme systémique au Canada , a fait savoir jeudi que c’est elle qui portera plainte au nom de la famille auprès du Protecteur du citoyen.

Nicous D'André Spring, 21 ans, est mort le lendemain du jour où il aurait dû être libéré de l'Établissement de détention de Montréal, communément appelé la prison de Bordeaux .

L'Établissement de détention de Montréal, aussi connu sous le nom de prison de Bordeaux. Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

Selon les informations dont dispose Radio-Canada, le jeune homme est mort à la suite d’une altercation avec des agents correctionnels qui lui avaient mis un masque anti-crachat pour se protéger. Les agents auraient également utilisé à au moins deux reprises du gaz poivré pour tenter de le calmer.

Nicous D'André Spring aurait ensuite été mis en cellule d’isolement. Peu de temps après, les services médicaux ont été appelés pour tenter de le réanimer.

D’après la sœur de Nicous D'André Spring, Sarafina Dennie, son frère aurait dû obtenir du soutien en santé mentale plutôt que d’être traité par les agents correctionnels comme un animal enragé .

Sarafina Dennie s’est par ailleurs dite déterminée à tout faire pour que justice soit rendue dans cette affaire. Elle souhaite que ce qui est arrivé à son frère n'arrive pas à quelqu'un d'autre.

Des membres de la famille de Nicous D'Andre Spring lors d'une veillée en sa mémoire, à Montréal Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Détention illégale

Selon le ministère de la Sécurité publique du Québec, le jeune détenu ne devait pas se trouver en prison au moment des événements. Un juge lui avait en effet accordé une libération à compter du 23 décembre.

Le ministère a aussi précisé que deux autres détenus ayant comparu devant le tribunal le 23 décembre n'avaient été libérés que le lendemain.

Ni la direction du centre de détention ni le ministère n’ont été en mesure d’expliquer pourquoi ces détenus, dont Nicous D'André Spring, n’avaient pas été remis en liberté à la date prévue.

La Sûreté du Québec et le Bureau du coroner enquêtent actuellement sur la mort de M. Spring. Le ministère de la Sécurité publique a quant à lui ouvert une enquête administrative.

Un agent des services correctionnels à Bordeaux a été relevé provisoirement de ses fonctions après l'analyse préliminaire des événements par le sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique.

Le ministère a aussi confirmé samedi dernier, dans un courriel à La Presse canadienne, qu'un gestionnaire de la prison de Bordeaux avait été relevé de ses fonctions le 29 décembre.