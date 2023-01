Le mont Royal et ses 5000 ans d’histoire exposés au Musée des Hospitalières

Créée à l’occasion du bicentenaire de naissance de Frederick Law Olmsted, concepteur du parc du Mont-Royal, la rétrospective retrace les événements qui ont modulé l’histoire de la colline préférée des Montréalais et Montréalaise.

L'histoire du mont Royal est racontée sous plusieurs angles au Musée des Hospitalières Photo : Musée Des Hospitalières

Le public pourra ainsi en apprendre davantage sur les peuples autochtones nomades et semi-nomades qui ont fréquenté le mont Royal il y a plus de 5000 ans, sur l’arrivée de communautés religieuses, comme les Sulpiciens et les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph en 1861, ou encore sur l’exploitation agricole du territoire qui a précédé la construction de villas au début du 18e siècle, ainsi que l’inauguration du parc du Mont-Royal en 1876.

Le mont Royal compte aujourd'hui de grands espaces verts, entre autres choses. Photo : Musée Des Hospitalières

L’exposition Notre Montagne. Mémoires du mont Royal est présentée jusqu’au 31 août 2024 au Musée des Hospitalières, à Montréal. Le commissariat est assuré par l’historien et muséologue Jean-Françcois Leclerc.