Une radio pour accompagner les réfugiés ukrainiens

À l’étage, dans un studio où le bleu et le jaune sont à l’honneur, Ljudmila Wannek présente ses bulletins de nouvelles en ukrainien.

En relayant les dernières informations à propos de la guerre, mais aussi les développements dans l’actualité tchèque et européenne, elle a pour mission d’informer l’importante communauté ukrainienne de Prague, qui a connu une croissance majeure depuis le début de la guerre, en février 2022.

De nombreux Ukrainiens ont trouvé refuge en République tchèque. Plusieurs d’entre eux ne maîtrisent pas la langue. Certains ne savent pas quoi faire dans ce pays , explique Ljudmila Wannek, qui est rédactrice en chef de Radio Ukraina.

Il y a quelques mois, cette femme, qui a de longues années d’expérience derrière le micro, a joint ses efforts à certains néophytes pour mettre sur pied cette radio Internet, financée et hébergée par l’organisation tchèque Bohemia Média.

Sofia Tatomyr, jeune femme dans la vingtaine, n’avait jamais travaillé dans le domaine de la radiodiffusion. Elle a quitté son pays au début de l’invasion russe, laissant sa famille derrière elle.

Sofia Tatomyr, elle-même réfugiée à Prague, est l'une des animatrices de Radio Ukraina. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Depuis que son exil forcé l’a menée à Prague et qu’elle a été recrutée pour animer plusieurs jours par semaine une émission à l’antenne de Radio Ukraina, son destin a changé .

Elle-même réfugiée, elle dit comprendre les réalités parfois complexes auxquelles les Ukrainiens sont confrontés en s’installant dans un nouveau pays.

« Quand je suis arrivée, je ne connaissais rien. J’ai été frappée par les différences entre l’Ukraine et la République tchèque au niveau des papiers à obtenir, de la création de comptes bancaires ou de la recherche de logement. » — Une citation de Sofia Tatomyr, animatrice de Radio Ukraina et réfugiée

Pendant leurs émissions, ses collègues et elle partagent donc des informations ou annoncent des événements qui peuvent être utiles à la diaspora ukrainienne de République tchèque.

Au-delà de l’information, l’importance de partager la culture

En plus des bulletins d'informations et des entrevues avec des Ukrainiens installés à Prague ou de passage dans la capitale tchèque, Radio Ukraina diffuse de la musique, mais aussi des poèmes et des contes ukrainiens.

En plus des bulletins d'informations et d'entrevues, Radio Ukraina présente des contes ukrainiens et de la musique ukrainienne. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Depuis la création de Radio Ukraina, plusieurs artistes se sont même arrêtés dans le studio. Leurs signatures sont mises en évidence sur des affiches collées sur les murs.

Ce volet culturel de la programmation est important pour le public, assure l’animatrice Sofia Tatomyr.

« Les auditeurs veulent entendre la langue ukrainienne, de la musique ukrainienne et des blagues ukrainiennes. Ils veulent entendre quelqu’un qui comprend ce qui se passe ici et comment les gens s’y sentent. » — Une citation de Sofia Tatomyr, animatrice de Radio Ukraina et réfugiée

Combien de temps ce service sera-t-il offert à la communauté ukrainienne de République tchèque?

Nous avons besoin d’argent , répond la rédactrice en chef Ljudmila Wannek, qui rappelle que, compte tenu de l’appui du groupe Bohemia Media, l’aspect financier n’est pour l’instant pas un enjeu.

Radio Ukraina a pour mission de s'adresser à l'importante communauté ukrainienne de République tchèque. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Mais difficile de prévoir si la formule sera viable à long terme, surtout que personne ne sait quand cette guerre prendra fin . Cette perspective d’une fin éventuelle du conflit fait réfléchir la jeune animatrice Sofia Tatomyr.

Une fois la paix revenue en Ukraine, elle aimerait bien continuer de pratiquer ce métier qu’elle a apprivoisé en République tchèque, mais cette fois dans le pays qui l’a vue grandir.