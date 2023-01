PlayStation dévoile Project Leonardo, ses manettes accessibles pour la PS5

Pour les adeptes de jeux vidéo avec des handicaps, il peut être difficile, voire impossible de manœuvrer une manette de jeu régulière. Appuyer de manière précise sur des touches ou des gâchettes peut être tout un défi.

PlayStation offre déjà des options d’accessibilité dans plusieurs de ses jeux vidéo, dont The Last of Us et God of War: Ragnarök, ainsi que sur ses interfaces des consoles PS4 et PS5.

Mais l’entreprise traîne de la patte dans son offre de manettes de jeu accessible, surtout que son plus grand compétiteur, Microsoft, a lancé son ensemble Microsoft Adaptive Controller en 2018.

L’entreprise rattrape son retard avec Project Leonardo, qui vise à faire tomber les barrières pour les joueurs et joueuses en situation de handicap en leur permettant de jouer plus facilement, plus confortablement, et ce, pour plus longtemps.

Des touches ultrapersonnalisables

Project Leonardo pour PS5 est une toile vierge sur laquelle les joueurs et les joueuses pourront tisser leur propre expérience de jeu , souligne-t-on dans un billet de blogue.

Parmi les caractéristiques notables de l’ensemble de manettes, on compte ses boutons ultrapersonnalisables, comme les touches et les capuchons de manches à balai (joystick) de différentes tailles et programmables selon les besoins. La distance entre ce bouton et la manette de jeu peut également être ajustée.

Ces composants permettent aux joueurs et aux joueuses de trouver une configuration adaptée à leur force, à leurs capacités motrices et à leurs besoins physiques spécifiques , précise-t-on.

Le dispositif peut être utilisé comme manette de jeu autonome, ou encore en paire avec la manette sans fil DualSense fournie avec la console PS5, ce qui offre encore plus de flexibilité aux joueurs et joueuses.

L’ensemble de manettes a été développé en collaboration avec des spécialistes de l’accessibilité, dont les organismes AbleGamers, SpecialEffect et Stack Up, des membres de la communauté de personnes handicapées ainsi que de développeurs et développeuses de jeux vidéo.

Project Leonardo est toutefois toujours au stade de développement. Sony n’a donc pas dévoilé de calendrier de sortie pour ces accessoires de jeu inclusifs.