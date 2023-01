Le marché Founders Hall à Charlottetown sera fermé jusqu’au 1er février

Cela a été une très, très bonne année , assure Mike Cochrane, le directeur du port de Charlottetown, et aussi responsable du Founders Hall.

Même son de cloche de la part de Patricia McLean, propriétaire du commerce Oh Fudge! P.E.I. Potato Fudge, c'était vraiment bon, les bateaux de croisières ont été d'une grande aide, en plus du soutien des locaux , explique-t-elle.

Le marché intérieur situé sur le front de mer de la capitale a profité des bateaux de croisières et du temps des Fêtes, ponctué par les concerts et les feux d'artifice du 31 décembre, pour attirer de nouveaux clients.

La demande a été telle que les vendeurs sont aujourd'hui fatigués. Lors d'une réunion entre les vendeurs et la direction, un vote a été tenu pour déterminer si le site devait fermer ses portes en janvier.

« Plus de personnes ont voté pour une fermeture. Nous avons travaillé très fort et la COVID n'a pas aidé. Je pense qu'il est temps de faire une pause. En plus, janvier 2022 a été extrêmement tranquille. »