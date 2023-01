Surdoses : « on a l’impression que ces gens-là tombent dans l’anonymat »

Radio-Canada rapportait cette semaine les plus récentes données de la vigie des surdoses du CIUSSS de la Capitale-Nationale. En date du 21 décembre, on y rapportait 40 décès par surdose de drogue en 2022, un sommet.

On n'est pas surpris, on le voit sur le terrain, mais ça nous bouleverse , exprime Mario Gagnon, directeur général de Point de repères.

Mario Gagnon est le directeur général de Point de repères, un organisme communautaire qui fait de la prévention en matière de toxicomanie et d'infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) Photo : Radio-Canada

Ce dernier rapporte des situations humaines difficiles pour les intervenants des différents organismes communautaires, qui créent chaque jour des liens avec les consommateurs de drogue. On assiste régulièrement à des départs prématurés de jeunes personnes ou on entend parler de personnes qui décèdent.

Le deuil et l'accompagnement des proches des victimes se sont ajoutés au quotidien des organismes, dit-il. Une réflexion est d'ailleurs amorcée chez Point de repères dans le but d'offrir du soutien psychologique aux employés à travers cette nouvelle réalité.

Hausse des surdoses mortelles à Québec

Mario Gagnon a longtemps milité pour l'implantation de services et de ressources pour prévenir les surdoses dans la capitale. Il a notamment travaillé pendant plusieurs années à la mise en place d'un service de consommation supervisée, lequel a finalement vu le jour en 2021.

Administré par la Coopérative de solidarité SABSA, en collaboration avec le CIUSSS , ce premier centre ne compte que quatre cubicules et a rapidement été investi par les usagers de drogue par injection ou inhalation.

L'Interzone accueille les utilisateurs de drogue par injection ou inhalation au 65, rue Saint-Vallier Est. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Si une vingtaine de personnes par jour se présentaient sur place dans les mois après l'ouverture, l'achalandage a bondi à près de 80 visites quotidiennes ces derniers mois.

M. Gagnon rappelle que ces centres de consommation supervisée fonctionnent et ont été reconnus comme des outils nécessaires par la Cour suprême du Canada, en 2013. À Québec cependant, il constate que la demande dépasse déjà l'offre. Ils [SABSA] sont déjà surchargés.

« Il faut multiplier les endroits, le type de ressources et aider les gens à consommer de façon sécuritaire. » — Une citation de Mario Gagnon, directeur général, Point de repères

Décriminaliser

La situation des surdoses à Québec inquiète, d'autant plus que la capitale n'a pas encore été confrontée à de grandes quantités de drogues contaminées par des produits de coupe comme le fentanyl, un opioïde responsable de milliers de décès au Canada.

L'approvisionnement en drogues sur un territoire donné dépend des réseaux locaux et internationaux. Mais historiquement, note Mario Gagnon, ce qui provient de l'Ouest canadien, où la crise des opioïdes fait des ravages, se déplace souvent vers l'est du pays.

Déjà, les régions de l'Outaouais et de Montréal sont aux prises avec des drogues présentant davantage de risques.

Des trousses de Naloxone, un antidote en cas de surdose aux opioïdes, sont distribuées gratuitement dans les organismes communautaires et dans les pharmacies. Photo : Radio-Canada / Patrick André Perron

Comme d'autres avant lui, dont la Santé publique de Montréal, M. Gagnon réclame la décriminalisation de certaines substances et une modernisation de la Loi canadienne sur les drogues.

Le fait de rendre illégale la possession des substances provoque notamment un phénomène d'isolement des consommateurs, note Mario Gagnon, ce qui complique les interventions pour prévenir les surdoses. Pour accepter de consommer de façon sécuritaire et de discuter plus ouvertement de sa dépendance, encore faut-il que tu n'aies pas peur de la police , insiste-t-il.

L'intervenant dénonce la lenteur des progrès au Québec et au Canada. Avec autant de décès, dans d'autres populations non marginalisées, [on agirait] plus rapidement. On a l'impression que ces gens-là tombent dans l'anonymat.

Avec la collaboration de Marie-Pier Mercier