Accusée d’avoir enlevé son enfant et simulé leur mort, Dawn Walker plaide non coupable

Dawn Walker, une femme de la Saskatchewan accusée d'avoir enlevé son enfant et simulé leur mort, a plaidé non coupable lors de sa comparution en cour jeudi. Sa prochaine audience est prévue le 16 février prochain.

Personnalité connue de la communauté autochtone et du milieu littéraire de la Saskatchewan, Dawn Walker a été accusée de diverses infractions, notamment d'enlèvement, de fraude et de vol d'identité. La femme de 48 ans a plaidé non coupable à toutes les accusations.

Dawn Walker et son enfant ont disparu à la fin du mois de juillet. Ils ont été retrouvés quelques jours plus tard dans l'Oregon et Mme Walker a été arrêtée.

Plus tôt cette semaine, Dawn Walker a renoncé à son droit à un procès devant jury. Elle a également renoncé à son droit à une audience préliminaire.

Le 15 février, le juge et les avocats se rencontreront pour discuter des dates du procès, qui devrait durer trois semaines.