L’accusation de meurtre contre Ronald Savoy est abandonnée à la suite de sa mort

La Couronne au Nouveau-Brunswick retire l’accusation de meurtre non prémédité portée contre Ronald Savoy, à la suite de son décès.

Ronald Savoy, 49 ans, était accusé du meurtre de Serge Chamberlain, 38 ans, un résident de Campbellton.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a trouvé le corps de M. Chamberlain à l’extérieur d’une maison du croissant Tingley durant l’été de 2021. Les policiers ont peu après arrêté et accusé Ronald Savoy.

La GRC a annoncé récemment que Ronald Savoy a été agressé dans un établissement médical à Campbellton le 16 novembre et qu’il a succombé à ses blessures le 23 décembre.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Centre hospitalier Restigouche est l'hôpital psychiatrique du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le Réseau de santé Vitalité a confirmé quelques jours plus tard que l’agression contre Ronald Savoy a eu lieu dans le Centre hospitalier Restigouche.

Cet hôpital soigne des personnes souffrant de problèmes psychiatriques complexes. Il offre des services spécialisés de réadaptation psychiatrique à moyen et à long terme, ainsi que des services de psychiatrie légale. On y soigne aussi des personnes jugées non criminellement responsables de leurs gestes.

Jeudi, lors d'une courte procédure devant la Cour du Banc du Roi à Campbellton, le procureur Louis Plourde a expliqué qu’il avait informé la famille Chamberlain avant de retirer l’accusation en question.

C’est pourquoi nous devions attendre jusqu’à aujourd’hui pour procéder , a affirmé Me Plourde.

Le juge Larry Landry a indiqué que la seule chose à faire était d’accepter la demande de la Couronne. Il a déclaré que l’affaire est définitivement close.

La GRC a indiqué récemment qu’elle a arrêté un suspect le 29 novembre pour l'agression contre Ronald Savoy. Elle n’a pas identifié cet homme de 25 ans qui doit comparaître en cour à Campbellton à une date ultérieure.