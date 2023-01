La dose de rappel du vaccin bivalent maintenant disponible aux enfants de 5 à 11 ans

La province demande aux parents de prendre rendez-vous pour leurs enfants afin de recevoir cette dose de rappel et ainsi ralentir la propagation du virus.

La santé publique rappelle qu’il est important que les gens du Nouveau-Brunswick s’assurent que leur vaccination est à jour, d’autant plus qu’avec les mois d’hiver, le nombre de cas de maladies respiratoires, comme la COVID-19, augmentera , dit le médecin-hygiéniste en chef adjoint par intérim, Dr Arifur Rahman, dans un communiqué.

Santé Canada a approuvé l'administration d'un vaccin bivalent aux enfants de 5 à 11 ans comme dose de rappel au début du mois de décembre.

Les doses de rappel sont offertes à toute personne âgée de cinq ans et plus, à condition qu’il se soit écoulé cinq mois depuis la dose précédente ou depuis une infection à la COVID-19, en prenant la plus récente des deux dates.

Le vaccin est disponible dans les pharmacies participantes et dans les cliniques de vaccination de la santé publique. Plus de détails sont disponibles ici  (Nouvelle fenêtre) .