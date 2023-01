Le groupe Iron Maiden immortalisé dans une collection de timbres

La série, qui sera mise en vente à compter du 12 janvier, comprend huit timbres sur lesquels figurent des photos de concerts d’Iron Maiden à travers le monde, dont une à Vancouver en 2010. La mascotte du groupe, Eddie, est représentée sur les quatre autres timbres de la collection.

Ceux-ci coûteront entre 5,60 livres (9 dollars canadiens) et 11,70 livres (17,90 dollars canadiens) chacun. Ils pourront être utilisés pour des envois postaux, ou encore être conservés comme objets de collection.

[Les timbres] sont superbes, et je pense qu'ils capturent vraiment l'essence et l'énergie d’Iron Maiden, a réagi Steve Harris, bassiste du groupe dans un communiqué. Nous sommes tous très fiers que Royal Mail ait choisi de rendre hommage à l'héritage du groupe de cette manière, et nous savons que nos fans seront du même avis.

Peu de groupes peuvent être qualifiés de véritables légendes du rock, mais Iron Maiden est exactement cela, et plus encore , a commenté David Gold, directeur des affaires publiques externes du Royal Mail.

Formé en 1975 à Londres, Iron Maiden a vendu plus de 130 millions d’albums à travers le monde et est considéré comme l’un des groupes les plus influents de l’histoire du rock. Senjutsu, leur plus récent opus lancé en septembre, s’est hissé au sommet des palmarès dans 27 pays.