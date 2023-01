Délinquant à haut risque du comté de Yarmouth banni du Canada pour 2 ans

Allen Desrosiers à 64 ans et il a également la citoyenneté américaine.

Le mois dernier il a été accusé de deux chefs de harcèlement criminel après avoir harcelé une femme de 25 ans à Yarmouth en octobre et en décembre.

La GRC a également émis un avis public en décembre décrivant Allen Desrosiers comme un délinquant à risque élevé.

Crimes commis aux États-Unis

Il y a plus de deux décennies, il a été reconnu coupable d'infractions sexuelles aux États-Unis, notamment d'enlèvement, de viol aggravé, de viol, d'agression avec intention de viol et de coups et blessures.

Il a purgé une peine de 23 ans aux États-Unis pour les crimes commis dans le Massachusetts.

L’homme a passé la majeure partie de sa vie aux États-Unis et n'est arrivé en Nouvelle-Écosse qu'en août 2022.

Je suis maintenant convaincu qu'un retour aux États-Unis offre le meilleur espoir de tout type de réhabilitation , a dit le juge Jim Burrill.

Et cet espoir de réhabilitation offre également une certaine protection aux citoyens du Canada.

Aucune intention de retourner au Canada

Allen Desrosiers a dit au juge que s'il était autorisé à retourner aux États-Unis, il ne reviendrait pas au Canada.

Le juge Burrill lui a demandé s'il avait une adresse aux États-Unis et l’homme lui a dit non, mais il a précisé qu’il avait un arrangement déjà en place avec un refuge à Boston.

Le juge a décrit la peine comme extrêmement extraordinaire , car elle est principalement conçue pour bannir un individu d'un lieu . Il a ajouté n’avoir jamais vu un cas pareil.

Dans ce cas, la peine est conçue pour bannir un citoyen canadien du Canada , a déclaré Burrill. Un examen de la jurisprudence ne m'a pas permis de trouver un seul cas dans tout le pays qui ait été fait à un citoyen canadien.

Préoccupations concernant la limitation du droit de retour

Le juge Burrill a certaines réserves en lien aux droits d'Allen Desrosiers en tant que citoyen canadien et quant à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, qui comprend un droit de retour dans son pays.

Lorsque nous limitons ce droit au retour, nous devons être très prudents et le faire seulement dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est approprié et lorsque l'accusé est conscient des droits auxquels il renonce , a-t-il dit.

Selon les conditions de sa peine, Allen Desrosiers pourrait revenir au Canada pendant la durée de l'ordonnance seulement s'il obtient l'autorisation du tribunal.

Il ne peut pas demander de passeport canadien. Il ne peut pas avoir de contact avec des femmes à moins qu'elles soient des agentes de la paix ou qu'elles aident à faciliter ses déplacements. Et il doit tenir le tribunal informé de tout changement de nom ou d'adresse.